Литва призывает ввести новые санкции против РФ 11.11.2018, 22:34

Весь цивилизованный мир осуждает действия России.

МИД Литвы выступил за введение новых санкций против организаторов проведения псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донбасса. Как пишет liga.net, oб этом глава ведомства Линас Линкявичюс написал в Twitter.

"В то время, когда мир вспоминает жертв Первой мировой войны, Кремль продолжает дестабилизировать Восточную Украину: незаконные "выборы" в так называемых "ДНР" и "ЛНР" на территории Украины - еще одно нарушение Минских соглашений и международного права. Должны быть введены санкции против организаторов этого фарса", - написал он.

Сегодня Франция и Германия заявили о грубом нарушении минских соглашений Россией, которая проводит псевдовыборы на оккупированных территориях Донбасса.

По словам президента Украины Петра Порошенко, "весь цивилизованный мир осудил фейковые "выборы" в Донбассе.