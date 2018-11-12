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КНДР и Южная Корея приступили к сносу пограничных постов

  • 12.11.2018, 8:04
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Фото: DPA

Оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное своими военачальниками.

В воскресенье, 11 ноября, Северная и Южная Корея приступили к демонтажу 20 постов, расположенных на укрепленной границе между двумя странами. Ранее оттуда были отведены солдаты и военная техника, передает DW.

Как отмечается, тем самым оба корейских государства выполняют соглашение, заключенное в конце октября своими военачальниками. Оно предполагает, что в демилитаризованной буферной зоне с каждой стороны границы будет снесено по 10 погранпостов, еще по одному посту там останется.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, КНДР содержит около 160 пограничных постов вдоль остальной части 250-километровой границы, а Южная Корея - порядка 60. Долгосрочной целью является ликвидация всех их.

Агентство отмечает, что единственным местом на корейско-корейской границе, где солдаты обеих стран стоят непосредственно друг против друга, является пограничная деревня Пханмунджом, где проводятся переговоры по вопросам, касающимся двух стран Корейского полуострова.

После отвода вооружения и сноса караульных постов там остаются по 35 невооруженных представителей каждой из сторон.

В апреле 2018 года состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ынaи южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

Ее важнейшим итогом стало совместное заявление двух лидеров, договорившихся о подписании позже в этом году официального мирного договора между Сеулом и Пхеньяном, который формально положит конец Корейской войне 1950-1953 годов.

До сих пор между сторонами существовало лишь перемирие, подписанное в 1953 году.


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