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Генсек ООН: Наша эпоха напоминает время перед Первой или Второй мировыми войнами

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  • 12.11.2018, 8:19
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АНТОНИУ ГУТТЕРЕШ

Антониу Гутерреш выступил на Парижском форуме мира.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Парижском форуме мира заявил о своем беспокойстве в связи с тем, что переживаемая человечеством эпоха напоминает время перед Первой или Второй Мировыми войнами.

"По моему мнению, несколько явлений сегодняшнего дня имеют множество параллелей как с началом XX века, так и с 1930-и годами, и это дает нам основания бояться, что в результате (этой тенденции) может произойти непредвиденная цепь событий", - приводит слова генсека Интерфакс-Украина.

Также Гуттереш предупредил об опасности "поляризации политической жизни" и о нарастающих противоречиях в мировой торговле.

"Ослабление демократического духа компромисса и безразличие к коллективным нормам - это двойной разрушитель принципа мультилатерализма (принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами - ред)", - отметил он.


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