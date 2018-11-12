Болельщики «Крумкачоў» устроили фаер-шоу у МКАД в честь выхода команды в первую лигу 1 12.11.2018, 8:23

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Поклонники встретили клубный автобус с командой у въезда в столицу.

В последнем матче сезона новые "Крумкачы" победили "Ивацевичи" со счетом 4:1. Болельщики встретили клубный автобус у въезда в Минск и вместе с командой зажигательно отпраздновали выход в первую лигу, сообщает pressball.by.

Главный тренер "Крумкачоў" Алексей Кучук с тортом от болельщиков

"Крумкачы" заняли второе место, отстав от брестского "Руха" на одно очко, и опередив на 14 баллов речицкий "Спутник", финишировавший третьим. Матч с "Ивацевичами" был для клуба домашним, но из-за невозможности сыграть в Минске (все игры должны были начинаться в одно время) встреча проходила в поселке Октябрьский Смолевичского района. Согласно протокольным данным, на матче присутствовало 300 зрителей.