Сценарий Кремля трещит по швам 3 Тарас Березовец

12.11.2018, 8:44

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Тарас Березовец

Фото: glavred.info

Россия вновь «прокололась» на Донбассе.

Фейковые выборы в ОРДЛО важны для Кремля в силу того, что срежиссированный спектакль по «избранию» Пушилина и Пасечника приурочен к украинским выборам в следующем 2019 году. Именно с целью максимальной легитимации фейкового голосования в Донецк сегодня подвезли всю пропутинскую гвардию в ЕС, включая тяжеловеса, депутата ПАСЕ от Франции Тьери Мариани.

По замыслу Кремля, не связанные с военными преступлениями Пушилин и Пасечник могут пригодиться на случай благоприятного для россиян итога выборов в Украине. Очевидно что они, как «легитимно избранные» представители т.н. «народных республик», смогут в случае необходимости вступить в переговоры с официальным Киевом уже в будущем году. Таких намерений и надежд в Москве, собственно, и не скрывают.

Однако по состоянию на сегодня этот сценарий уже трещит по швам. Однозначно негативная и единогласная реакция европейских стран и США говорит о том, что проведением фейковых выборов Кремль ещё больше осложняет для себя задачу выхода из тупика. Неожиданно широкое празднование Дня народного единства России, отмеченное в псевдореспубликах, по замыслу Кремля, должно было послать Западу сигнал о будущем включении ДНР/ЛНР в состав РФ. И стать своего рода разменной монетой. Тем не менее, этот шантаж был проигнорирован как руководством Украины, так и западных стран.

Блеф о будущем «народных республик» как субъектов России не находит адресата. Однако, пойдя на срыв Минского процесса, Путин не просто взял на себя полную ответственность за состояние дел на оккупированных территориях, но и обозначил возможные пределы последующих шагов. Которые, в случае неблагоприятного для него исхода украинских выборов могут включать и государственное признание независимости ЛДНР.

Тарас Березовец, «Фейсбук»