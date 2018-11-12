«Позорники!»: Как брестчане отбивали «лиса» у ОМОНа 12 12.11.2018, 8:59

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Женщины предложили перегородить дорогу милицейской машине.

Очередная акция против строительства аккумуляторного завода в Бресте закончилось задержанием. На этот раз ОМОН схватил человека в ростовой кукле, изображающей лиса, сообщает «Белсат».

Брестчане неоднократно приглашали на акции председателя брестского облисполкома Анатолия Лиса – чтобы он встретился с людьми. Но чиновник к людям так и не вышел.

Тогда протестующие, вероятно, решили потроллить главу области и одели одного из своих сторонников в… костюм лиса. После акции человек в костюме сел в машину, которую недалеко от площади задержала милиция, а сам человек-лис был задержан ОМОНом.

Брестчане пытались отбить «лиса» у милиции. «Позорники! Что вы делаете? Дети с ним игрались. У вас детей нет, у вас ничего нет! Позор, фу!», - так отреагировали на задержание «лиса» участники акции.

Женщины предложили заблокировать дорогу милицейскому авто. «Стойте на месте! Пусть и они стоят», - призвали участницы акции.