Нетаньяху прервал визит в Париж из-за обострения в секторе Газа 12.11.2018, 9:08

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Reuters

Убиты семеро боевиков ХАМАСа и израильский солдат.

Семеро палестинцев погибли в результате проведения израильскими силами военной операции в секторе Газа. Как сообщает Reuters, израильтяне наносили воздушные удары и провели рейд. Израильские военные сообщили, что в ходе операции погиб один из офицеров.

ХАМАС утверждает, что столкновение произошло, когда из проезжающей машины открыли огонь по группе палестинских бойцов, убив одного из командиров. Бойцы ХАМАС начали преследование, но автомобиль скрылся на территории Израиля. После этого израильские военные самолеты выпустили более 40 ракет.

В свою очередь армия Израиля сообщила о перехвате системой ПВО «Железный купол» двух запущенных из Газы ракет. Сирены воздушной тревоги срабатывали с вечера воскресенья в приграничных с палестинским анклавом районах Израиля не менее 10 раз.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в секторе Газа прервал визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, и возвращается в Израиль.

«В связи с ситуацией на юге [в районе сектора Газа] премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль», — говорится в распространенном заявлении канцелярии главы правительства Израиля.

Ситуация в секторе Газа заметно осложнилась за последний год — столкновения вспыхивают регулярно из-за статуса Иерусалима.