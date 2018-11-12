Алесь Пушкин: «Имя мое неизвестно, но подвиг бессмертен!» 2 12.11.2018, 9:29

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Выставка ZBOR in progress в Минске.

Фото – Паулина Валиш/Белсат

Художник рассказал, как бороться в режимом с помощью искусства.

Среди смелых инсталляций и картин на выставке ZBOR в Минске одна скромная фотография под черной тканью не сразу обращает на себя внимание. Однако именно ради нее мы отправились вместе с художником Алесем Пушкиным в Галерею «Ў», сообщает «Белсат».

Этот снимок – изображение легендарного перформанса, который совершил художник почти 20 лет назад в центре столицы, а именно опрокинул тачку с навозом под зданием администрации Лукашенко.

Два года условно за «подарок правителю»

Это в июле 1999 года, когда завершался конституционный срок правления Лукашенко. Как отметить эту дату, художник Алесь Пушкин думал долго, и в конце концов придумал. Он покрасил в красный цвет тачку. У соседа, который держал корову, набрал навоза, нашел наручники, деноминированные деньги и предвыборный плакат, где глава государства, держа руку на груди, просит поддержки у своего электората. На такси все это богатство Пушкин привез под здание администрации. Поскольку там в то время шел ремонт, никто и не обратил внимания на человека с тачкой, которого охранник принял за местного озеленителя.

С каменным лицом и словами «Так надо», на глазах у охраны он вывалил навоз с наручниками и деноминированными деньгами как раз перед дверью администрации, накрыл его предвыборным плакатом Лукашенко и воткнул туда вилы. Арестовали художника сразу. На вопрос, кто он, Алесь Пушкин с гордостью ответил: «Имя мое неизвестно, но подвиг бессмертен!». За это перформанс, который в историю Беларуси вошел под названием «Подарок президенту», художник был осужден на 2 года условно за хулиганство с особым цинизмом.

Два года условно за хулиганство с особым цинизмом

Суд над фотографией

Прошло много лет. Фотография перформанса попала на выставку современного белорусского искусства ZBOR и без каких-либо препятствий была показана в Белостоке и Киеве. Однако в конце 2016 года на белорусской таможне работа вызвала возмущение. Плакат с изображением тачки и задержанным Пушкиным конфисковали, собрали специальную комиссию, и в начале 2017 года суд признал его экстремистским материалом. Сам Алесь Пушкин узнал об этом перед самым открытием выставки.

Изображение перформанса Алеся Пушкина на выставке ZBOR in progress в Минске. Фото – Паулина Валиш/Белсат

«Я не считаю мою работу экстремистской. Это перформанс в народном стиле с юмором, который изобразил реакцию белорусской интеллигенции на узурпацию одним человеком высшей государственной власти, нарушение конституции, проведение незаконных референдумов, в результате чего 25 лет один и тот же человек вопреки всем правовым и моральным нормам управляет нашей страной. Я был тогда очень рассержен, но делать что-то экстремистское мне не позволило бы мое христианское мировоззрение. Поэтому я решил просто сделать такой юмористически-философский акт, когда крестьянский человек выбрасывает кучу навоза, как символ того, что все, что с земли вышло, в землю и уйдет. Перформанс был осуществлен в художественной форме, чтобы никому не навредить. Его поняли миллионы людей. Однако после этого слово «перформанс» в Беларуси стало «ругательным», – говорит Алесь Пушкин.

Решение о признании снимка с перфоманса экстремистским

Решение о признании снимка с перфоманса экстремистским

Под черной тканью, чтобы не нарушить закон

Организаторы выставки все же решили повесить работу экстравагантного художника. Однако завесили фотографию черной тканью с надписью: «Изображение недоступно. Копия фотографии, на которой на переднем плане опрокинутая тачка с навозом и плакатом, пробитым вилами, на основании экспертного заключения №33 от 25.11.2016 решением суда Гомельского района от 13.01.2017 признана экстремистским материалом. Приносим извинения».

Однако все-таки встает вопрос, насколько целесообразно объявлять фотографию перформанса Алеся Пушкина экстремистским материалом, после того, как почти 20 лет назад этот поступок был оценен как «злостное хулиганство»?

«К сожалению, нет сегодня такого драйва и адреналина в искусстве, как тогда, когда новое небо над новой страной, когда судья не понимал, как меня судить. Когда выступал эксперт по перформансам Виктор Петров-Хруцкий, а судья два дня чесал затылок, как мое дело категоризировать. Он только спросил меня: «Когда вы делаете искусство, должны ли вы учитывать законы той страны, где это происходит?». Я, конечно, согласился. А он неожиданно говорит, что это, значит, хулиганство с особым цинизмом. А потом заявил, суд удаляется на совещание, ждите приговора завтра утром. На вопрос почему, он ответил, чтобы вы ночь помучались, как у Достоевского. Также судья-перформер! Заставил Пушкина ночь не спать, думать, получит ли он 5 лет тюрьмы за свое искусство. Тогда они посчитали мою работу хулиганством. А сегодня это стало экстремизмом? Времена изменились, и видно, насколько цензура стала большей», – говорит художник.

Белорусский художник и перформер Алесь Пушкин. Фото – Паулина Валиш/Белсат

С признанием изображения экстремистским не соглашается также журналист, юрист по образованию и медиаэксперт Анджей Почобут.

«Понятно, что суды резиново трактуют экстремизм. Сегодня экстремизмом является все, что против Лукашенко. Очевидно, что здесь нет никакого уголовного состава преступления, тем более экстремизма. Решение суда, конечно, можно оспаривать, но юридически решения позитивного не будет в любом случае», – поясняет эксперт.