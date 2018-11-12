Оружие смелых: Как боевая коса стала символом борьбы за свободу у наших предков 1 12.11.2018, 9:48

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Сложно сказать, когда косинеры впервые появились на полях сражений.

Практически любое мирное орудие труда умелые крестьянские руки превращали в боевое оружие. Против рыцарей в средние века успешно применялись боевые молоты, цепы, серпы, даже садовые ножи. Не исключением стала и боевая коса, пишет litvin.pl.

Любой деревенский кузнец в течение часа мог смастерить оружие, выпрямив лезвие косы и немного переделав крепление его к древку. Косовище укрепляли металлическими полосами, чтобы враг не перерубил их в бою.

Крестьянам было привычно управляться с боевой косой. В схватке с конницей этим оружием можно было легко и просто перерубить ноги лошади при отражении кавалерийской атаки. Если приделать к косовищу небольшой крюк, то получаешь приспособление для стягивания кавалериста с седла. Древком боевой косы можно было при некоторой тренировке фехтовать, отражая удары сабель и палашей, блокируя пики и копья.

Косинеры выстраивались длинными шеренгами, образуя плотные массы на поле боя. При массовом скоплении людей с косами блеск лезвий отпугивал вражеских коней и деморализовал всадников. Режущий удар боевой косы наносил страшные раны, с обильной кровью. Жертва просто истекала кровью в считанные минуты. Даже если коса не отрубала солдату конечность или голову.

Историк холодного оружия и доспехов В.Бейхам полагал, что к боевым косам можно отнести гизарму (франц. guisarme) – древковое оружие с лезвием в виде серпа, которое имело направленное вверх острие в виде шипа. Близки к косам и популярные во Франции и Италии средневековья глефы и кузы, также ведущие свое родство от орудия труда крестьян. Глефы использовали как для укола, так и для рубки. Куза также имела наконечник в форме ножа, который насаживался на древко с помощью втулки и соединялся с ним длинными железными прожилинами и заклепками.

Сложно сказать, когда боевая коса впервые появилась на полях сражений. Возможно, это произошло еще на заре военного дела. Мощь этого оружия в полной мере почувствовали на себе австрийские рыцари, решившие поставить на колени горцев в Швейцарии. Местные косинеры дополняли отряды алебардщиков и пикинеров. В войнах гуситов косы также нанесли немалый урон рыцарским войскам. Популярны были боевые косы и годы Крестьянской войны в Германии в 16 веке.

В России переделанная боевая коса применялась казаками и мужиками в годы восстаний Степана Разина и Емельяна Пугачева, при отражения вторжения наполеоновской армии в 1812 году в пределы российских областей империи царя Александра. В германских музеях можно увидеть образцы кос прусского ополчения (ландвера) 1813 года, когда вся германия встала против французского владычества.

У запорожских казаков было достаточно любого оружия – и холодного и огнестрельного для войн с польской шляхтой, с османами. Но и запорожцы под началом гетмана Хмельницкого и его атаманов не сбрасывали со счетов косы. Это оружие как бы символизировало крестьянскую поддержку восстания против панов.

После второго раздела Речи Посполитой 1794 года защитники Конституции решили создавать отряды косинеров из польских и литвинских крестьян. Художники-баталисты воспели косинеров Костюшко на многочисленных патриотических гравюрах, живописных полотнах.

Несомненного успеха добились крестьяне с косами в сражении при Рацлавицах, где были разгромлены закаленные в боях полки российской императрицы Екатерины Второй. Косинеры были выстроены в три ряда. Среди них были и стрелки с фузеями и штуцерами. Они занимали первый ряд. После дружного залпа они отступали за бойцов с косами (второй и третий ряды боевого порядка). Очевидцы отмечали, что польско-литвинские крестьяне при Рацлавицах и кололи и рубили своими косами на длинных косовищах, не подпуская вражескую пехоту и конницу. Солдату со штыком было непросто подобраться к косинеру.

Военные теоретики Речи Посполитой разрабатывали для косинеров специальную тактику. К 1794 году относится инструкция Пьотра Айгнера «Краткая наука о косах и пиках». Автор советовал применять атаку косинеров во взаимодействии с артиллерией и егерями.

В 1860-х годах генерал Мерославский даже издал свод правил, которые определяли порядок боевого применения кос при обороне и наступлении. В его руководстве обращалось внимание не только на достоинства этого типа вооружения, но и на недостатки. Рекомендовалось беречь лезвие, которое нередко обламывалось из-за хрупкости металла.

Особенно массовым стало применение боевой косы в войне 1830-31 годов в Польше и Литве. Войска возрождавшейся Речи Посполитой не имели в достатке ружей (приходилось делать заказы в Бельгии и Англии), потому и было решено вооружать ополчение из крестьян и мелкой шляхты древковым оружием. Только Краковское воеводство смогло поставить в строй до 50 тысяч косинеров.

Традицию подхватили и повстанцы 1863 года, среди которых боевая коса стала почитаться как символ свободы, борьбы за вольность. Верными традиции были силезские повстанцы 1921 года. А последний случай применения боевых кос отмечен уже в 20-м веке, когда Польша воевала с Германией в 1939 году.