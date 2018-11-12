Как в Беларуси купить авто по счет-справке и не попасть впросак 12.11.2018, 9:59

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Ликбез для водителей.

После череды неприятных историй, когда покупатель автомобиля при постановке на учет получал ответ из ГАИ, что его счет-справка недействительна, мы решили в очередной раз провести маленький, но очень полезный ликбез по процедуре покупки-продажи авто, пишет tut.by.

Счет-справку придумали не для «перекупов»

Напомним, что счет-справку придумали еще в 2007 году для упорядочения комиссионной торговли автомобилями, которыми занимались юридические лица и индивидуальные предприниматели. В законодательстве на этот счет есть два важных нюанса:

— оформление счетов-справок субъектами торговли является услугой, связанной с продажей транспортных средств, и как отдельный вид предпринимательской деятельности осуществляться не может

— количество оформленных субъектом торговли счетов-справок должно соответствовать количеству проданных им транспортных средств

И честные комиссионные автоплощадки хоть и говорят, что введение этого документа стало своеобразным дополнительным налогом (один бланк счет-справки стоит 8,7 рубля), но исправно работают по предложенной схеме, оформляя полный пакет документов, включая договор комиссии.

Но на рынке продажу и покупку через оформление счет-справок предлагают как сами продавцы или покупатели, так и «перекупщики». Понятно, что счет-справка — удобный инструмент сделки. Ее не нужно регистрировать в ГАИ, можно оформить даже по ксерокопии паспорта без участия владельца авто, а «агенты» готовы приехать к вам с бланком счет-справки хоть ночью.

Счет-справка недействительна. Что делать?

Все бы ничего, если бы не произошедшие в последнее время печальные истории. Белорусы, купившие авто таким образом, начали жаловаться, что при постановке на учет предъявленную счет-справку признавали недействительной. Причина - фирма, выдавшая эту справку, еще месяц назад была объявлена банкротом. Покупателям было предложено обратиться в компанию, которая выдавала счет-справку, и аннулировать ее. Представители компании отказались, сославшись на то, что на момент выдачи справки они вообще не могли это делать, потому что находились в стадии банкротства. В итоге автомобиль оказался в подвешенном состоянии — поставить на учет нельзя, и аннулировать счет-справку тоже не получается.

Счет-справка — бланк строгой отчетности. И если какая-то компания находилась в процессе банкротства, то никак не могла все еще выдавать счет-справки. Но ведь никто не мешает закупить этих документов впрок, проставить печати и перепродавать их рыночным «оформителям».

Чем опасны «левые» счет-справки?

Представим ситуацию, когда какая-нибудь компания продала физлицу автомобиль по счет-справке, а потом начала процедуру банкротства. В ходе процедуры банкротства изучаются все сделки компании. И если компания продала свое имущество (в нашем случае автомобиль) с нарушением установленных правил (по «левой» счет-справке, без оформления договора комиссии), то кредитор этой компании может обратиться в суд с требование признать сделку недействительной. Потому что имущество должника в первую очередь должно отойти именно кредитору. И суд признает сделку недействительной. Покупатель лишится автомобиля. Он, конечно, может подать встречный иск к компании-банкроту и выиграет суд, но что с банкрота возьмешь?

Как проверить подлинность счет-справки?

Вариантов не так много. Например, при оформлении можно попросить у продавца свидетельство о регистрации в едином государственном реестре юрлиц и ИП (его копию) и сравнить УНП в свидетельстве с данными, указанными в счете-справке. Если продавец отказывается показать копию свидетельства о регистрации, то это должно как минимум заставить насторожиться и отложить сделку. Хотя такие случаи не назовешь систематическими, но лучше перестраховаться.

Как вариант — проверьте УНП продавца по картотеке. В интернете есть бесплатный сервис, который хотя бы подскажет, не находится ли юридическое лицо в процессе ликвидации.

Есть и третий вариант, который предусмотрен законом для отчуждения транспортных средств физлицами — оформляйте сделку только путем составления договора купли-продажи. Это, конечно, не так удобно, но куда более безопасно и надежно.