Битва за Брест 12.11.2018, 10:25

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Фото: svaboda.org

Неравнодушные граждане ведут бой за любимый город с жуликами-чиновниками.

Видео, посвященное народным акциям протеста из-за строительства аккумуляторного завода в Бресте, появилось на youtube-канале «Народный репортер».

Неравнодушные граждане Бреста ведут бой за любимый город с жуликами-чиновниками и нечистым на руку бизнесменом. Противостояние длится уже почти год. Каждое воскресенье, 12:00, Брест, площадь Ленина - протест против строительства аккумуляторного завода.