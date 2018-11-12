Блогер раскрыл всю правду про советские мультики 2 12.11.2018, 11:25

Истории о «крутой советской анимации» очень сильно преувеличены.

Так, друзья, сегодня будет критический пост о советской мультипликации. Замахнёмся, так сказать, на самое святое — на советские мультики, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович в своем ЖЖ.

Знаю много народу, который говорит мол да, в СССР всё было плохо, народ жил бедно, еда была как плохая, но вот мультики были годными! Хоть мультики наши не трогайте!

Тронем. На самом деле советская мультипликация была по большей части такой же убогой, как и всё остальное. Да, действительно, во времена СССР было снято несколько действительно годных мультфильмов — вот только появились они в основном уже под самый занавес СССР (в последнее десятилетие), да и было их в общей сложности не более трёх десятков. Остальные 70-80% советских мультиков — это был жуткий кукольный шлак, состряпанный бездарными мультипликаторами и озвученный писклявыми голосами пожилых актрис.

Что самое печальное — всю эту ерунду постоянно вставляли в телевыпуски мультфильмов для детей. Видимо, на советском телевидении существовали какие-то квоты, по которым весь этот шлак тоже должны были крутить по телевидению. Хорошо помню своё детское разочарование, когда в анонсированном в программе телепередач 40-минутном выпуске мультфильмов вместо "Тайны Третьей планеты" крутили всякую кукольную шляпу про отважных осликов и находчивую ламу.

Итак, в сегодняшнем посте — разоблачаем миф о "качественной советской анимации".

Хорошие советские мультики.

Начну, пожалуй, с действительно годных советских мультиков — такие, надо признать, тоже были — и сильно выделялись среди остальной кукольно-писклявоголосой шляпы. Как я уже написал выше — большинство из этих мультиков были созданы в последнее десятилетие СССР, в восьмидесятые годы.

Во-первых, это конечно же невероятно крутой полноформатный мультфильм "Тайна Третьей планеты", в котором сошлись воедино таланты мультипликаторов, писателя Кира Булычёва и композитора Зацепина — в итоге получилось удивительно цельное, красочное и интересное произведение (хоть и не без влияния западной мультипликации 1970-х).

Во-вторых — это конечно все мультфильмы Давида Черкасского (который, к сожалению, буквально на днях ушёл из жизни) — это "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ" (последний особенно крут и за 30 лет ничуть не устарел). Это очень качественные, весёлые и остроумные мультфильмы.

В третьих — это разумеется практически все мультфильмы Александра Татарского — "Пластилиновая ворона", "Падал прошлогодний снег", "Следствие ведут Колобки" и так далее. Кстати, и Черкасский, и Татарский работали в Украине) К плеяде годных украинских мультипликаторов можно отнести также и Владимира Дахно, который снял серию неплохих мультиков из серии "Как казаки..."

Что у нас остаётся ещё? Однозначно годной была трилогия про "Простоквашино", неплохими были серии мультиков "Ну, погоди", "Приключения кота Леопольда" и несколько отдельных мультфильмов, вроде "Крошка енот". Парочку годных мультиков во времена Перестройки сняла студия "Арменфильм", а ещё можно вспомнить мультфильмы Эдуарда Назарова — "Жил был пёс" и несколько других. Из мультипликации пятидесятых годов можно вспомнить серию мультиков "Сказки Сутеева" и штук пять годных мультиков в подобном стиле (вроде "Приключения Мурзилки" или "12 месяцев) — остальные были слишком однообразными. Ещё неплохой была "Весёлая карусель" (некоторые выпуски).

Вот это, собственно, и всё. Годных мультфильмов было не более 3-х десятков. Согласитесь — это не слишком много за 70 лет существования страны. При этом в СССР существовало множество анимационных студий, снимавших откровенный шлак — и составлял он примерно 70% советской мультипликации.

Анимационный шлак из спичек и желудей.

Оставшиеся 70-80% советских мультфильмов составлял всякий низкопробный кукольный шлак — о существовании которого сейчас все забыли. При этом в СССР существовали целые отдельные студии, которые годами и десятилетиями специализировались на производстве такого шлака. В таких студиях никогда не было нормальных художников-мультипликаторов, режиссёров и композиторов, нормальной техники тоже не было — и студии снимали кукольные мультики либо мультики с персонажами из раскрашенных перекладных картонажек.

Вы наверное удивитесь — но таких мультфильмов были сотни, пятилетние планы по производству анимационного мусора перевыполнялись с отличием . Вся эта ерунда существовала на бюджетные средства и оплачивалась с налогов советских граждан — в нормальной стране все эти проекты и студии давно были бы закрыты за непрофессионализм, убожество и убыточность — но в СССР продолжали колоться и есть кактус.

Вот лишь несколько примеров — студия "Узбекфильм". Выпустила несколько десятков низкопробных мультфильмов с убогими сюжетами про природу, про то как важно рано вставать и про жадных баев и биев. На сайтах с советской анимацией можно встретить целых 42 мультфильма этой студии с названиями вроде "Волшебная серна", "Козёл в огороде" или "Летающий суслик" — и это только из известных/вышедших в прокат. Полное представление об их качестве можно получить из вот этих картинок:

Студия "Пермьтелефильм". В семидесятые-восьмидесятые годы эта студия сняла около 30 низкокачественных мультфильмов в технике "играем в куклы"/"переставляем картонки перед камерой". Словом — такой же низкопробный шлак, как и у узбеков — за исключением того, что музыкальное оформление у "Пермьтелефильма" было получше (с ними работал талантливый композитор Игорь Рогалёв).

В конце восьмидесятых годов пермяки местами троллили совок — так, например, в мультике "Про ксюшу и компьюшу" родители из фарфорового чайника, ржавого холодильника и старого пылесоса собирают робота-сиделку — в СССР это сделать проще, чем нанять няньку. Основной навык робота — делать лучшее в мире советское мороженое. Но в целом все их мультфильмы были весьма убогими:

Свердловская киностудия. По этим товарищам можно найти более 50 мультфильмов, снятых во времена СССР — и это только то, что сейчас можно отыскать в интернете. Полагаю, что они наснимали ещё примерно столько же (если не больше) всего того, что сейчас неоцифровано по причине малоизвестности/снятия с проката ещё в советские времена.

По качеству эти мультфильмы недалеко ушли от работ двух вышеописанных студий и выполнены в стилистике "из спичек и желудей" — из ваты, пакли, пенопласта, пуговиц от штанов, клея "Феникс" и синей советской изоленты сделано несколько покрашенных гуашевыми красками кукол, с помощью которых перед камерой отыгрываются банальные сюжеты. Качество работы — на уровне факультатива восьмиклассников. При этом хочу вам напомнить, что этот шлак делался за народные деньги целым коллективом народу — в титрах этих мультфильмов можно увидеть целый список дармоедов, которые делали каждый такой мультик по году (!) и получали за это зарплату. Кто все эти люди?

"Куйбышевтелефильм". Почему-то эти мультики запомнились больше всего — в последние годы СССР их тулили в сборные выпуски мультфильмов чаще всего. Интернет находит 30 мультфильмов этой студии, созданные в советский период. Сюжет и качество всё то же — убогие декорации, убогие сюжеты, убогое исполнение.

Пожалуй, куйбышевцы даже отличались каким-то особо убогим исполнением мультиков, у них явно было переходящее красное знамя по убожесту — деревья там часто делали из плохо покрашенных обломков реальных кустов, а кукол — из хорошо узнаваемых тряпичных обрезков. С фонами товарищи вообще не заморачивались — снимая мультики на фоне кусков холста или картона. А ещё они часто выпускали "серии", чтобы не запариваться с изготовлением новых кукол — скажем, в одном мультике одни и те же бельчата шли в гости к волчонку, а в другом — к лисёнку. Каждый мультик делался по году, и на этой непыльной работе студия существовала десятилетиями. Всё как у Венички Ерофеева: "мы им раз в месяц соцобязательство — они нам два раза в месяц зарплату".

Чтобы не делать этот раздел слишком длинным, скажу лишь, что подобное убожество снималось в промышленных масштабах также и на студиях "Экран", "Союзмультфильм", "Беларусьфильм", "Таджикфильм", "Таллинфильм" и многих других — сняты буквально сотни подобных мультфильмов, которые по своем общему хронометражу в разы превосходят качественные мультики.

В общем, как видите — мой начальный тезис полностью верен. За исключением трех (ладно, пусть четырёх) десятков действительно годных мультфильмов советская анимация на 70-80% — это вот такой вот шлак.

Альтернативное «Простоквашино». Страшные сказки.

В качестве отдельного раздела хотелось бы рассказать о нескольких неудачных и откровенно жутких мультфильмах — это чтобы так сказать развенчать мифы о том, что все мультики в СССР были исключительно добрыми, а ребёнка можно было без страха оставить у телевизора.

В 1975 году, ещё задолго до качественной версии знаменитого "Трое из Простоквашино" была снята странная и достаточно пугающая серия мультфильмов о тех самых героях под названием "Дядя Федор, Пёс и Кот" — с жуткими дёрганными персонажами, злобным котом-Матроскиным и Печкиным-алкоголиком. После выхода "каноничной версии" про эту жуть сразу же забыли, и больше она никогда не появлялась на экранах. Тем не менее — на это были потрачены немалые деньги. Вот так выглядела эта жесть:

А это — кадры из "доброго советского мультка" под названием "Премудрый пескарь" (1979)— который был настоящим советским хоррором (включая музыку и развитие сюжета), посмотрев который впечатлительный ребёнок мог остаться заикой:

Такие дела. В общем, как видите — истории о "крутой советской анимации" сильно преувеличены — было лишь несколько десятков хороших мультиков на фоне сотен образцов откровенного (а иногда и страшного) шлака.

А вы любили в детстве кукольные мультики? Какие советские мультики вам вообще нравятся?

Напишите в комментариях, интересно.