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СМИ: Баварский союзник Меркель объявил об отставке

  • 12.11.2018, 11:15
Хорст Зеехофер
Фото: БГНЕС

Хорст Зеехофер покинет пост главы баварского Христианско-социального союза (ХСС).

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер покинет пост главы баварского Христианско-социального союза (ХСС).

Об этом Зеехофер сообщил однопартийцам в воскресенье, сообщает eurointegration.com.ua со ссылкой на агентство dpa.

Источники утверждают, что он объявит о своей отставке на следующей неделе.

Нового лидера ХСС выберут в начале следующего года.

Зеехофер был многолетним союзником канцлера Германии и лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель. Однако в последнее время министр внутренних дел ФРГ выступал с критикой канцлера, в частности, относительно миграционной политики.

Публичное противостояние канцлера и главы МВД стало одной из причин падения популярности трех правящих партий - ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

На выборах в земельный парламент Баварии 14 октября партия ХСС получила наихудшие результаты с 1950 года, набрав лишь 37,6% голосов и потеряв абсолютное большинство.


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