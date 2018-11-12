В Перми к «столбу позора» привязали манекен с лицом Путина 2 12.11.2018, 11:29

Фото: vk.com/podslushanoperm

Надпись на табличке гласит: «Военный преступник Пыня В.В.».

К столбу возле ЦУМа в Перми неизвестные прикрепили самодельный манекен с лицом Владимира Путина. При этом с помощью черного скотча авторы сымитировали рисунок полосатой тюремной робы. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте», передает znak.com.

К манекену прикреплены два листка с надписями «Лжец» и «Военный преступник Пыня В.В.». Пыней в последнее время оппозиционеры называют Путина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю, по данному факту проводится проверка, в ходе которой силовики решат, возбуждать ли дело, а также установят авторов «арт-объекта».

Пост в сообществе набрал 1,5 тыс. «лайков». Его перепостили более 100 раз и прокомментировали 760 раз (к моменту написания заметки).

«Люди потихоньку просыпаются» — одобрили некоторые из пользователей.

«Страшно за того, кто это сделал», — говорит другой пользователь.

Как сообщил штаб Навального в Перми на странице «ВКонтакте», полицейские доставили в отделение секретаря Пермского отделения Либертарианской партии Александра Котова, а также его 17-летнего друга — они снимали происходящее на телефон. Позже появилась информация, что их отпустили без составления протокола.