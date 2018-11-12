закрыть
12 ноября 2018, понедельник, 11:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Перми к «столбу позора» привязали манекен с лицом Путина

2
  • 12.11.2018, 11:29
Фото: vk.com/podslushanoperm

Надпись на табличке гласит: «Военный преступник Пыня В.В.».

К столбу возле ЦУМа в Перми неизвестные прикрепили самодельный манекен с лицом Владимира Путина. При этом с помощью черного скотча авторы сымитировали рисунок полосатой тюремной робы. Об этом рассказали в сообществе «Подслушано Пермь» в социальной сети «ВКонтакте», передает znak.com.

К манекену прикреплены два листка с надписями «Лжец» и «Военный преступник Пыня В.В.». Пыней в последнее время оппозиционеры называют Путина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Пермскому краю, по данному факту проводится проверка, в ходе которой силовики решат, возбуждать ли дело, а также установят авторов «арт-объекта».

Пост в сообществе набрал 1,5 тыс. «лайков». Его перепостили более 100 раз и прокомментировали 760 раз (к моменту написания заметки).

«Люди потихоньку просыпаются» — одобрили некоторые из пользователей.

«Страшно за того, кто это сделал», — говорит другой пользователь.

Как сообщил штаб Навального в Перми на странице «ВКонтакте», полицейские доставили в отделение секретаря Пермского отделения Либертарианской партии Александра Котова, а также его 17-летнего друга — они снимали происходящее на телефон. Позже появилась информация, что их отпустили без составления протокола.


популярное за неделю

Мнение

Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова
«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников
На пенсию бизнес-классом
На пенсию бизнес-классом Ирина Халип