Видеофакт: Как самолет приземляется в минском аэропорту в сплошном тумане 6 12.11.2018, 11:47

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Фото: @laserv26

Видео сняли прямо из кабины приземляющегося самолета.

В инстаграм-аккаунте @laserv26 опубликовано видео, снятое из кабины приземляющегося самолета, пишет nn.by.

Видимо, в ролике снят момент посадки в Национальном аэропорту Минск — с середины предыдущей недели столица Беларуси покрыта туманом.