закрыть
12 ноября 2018, понедельник, 14:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Видеофакт: Как самолет приземляется в минском аэропорту в сплошном тумане

6
  • 12.11.2018, 11:47
  • 5,233
Фото: @laserv26

Видео сняли прямо из кабины приземляющегося самолета.

В инстаграм-аккаунте @laserv26 опубликовано видео, снятое из кабины приземляющегося самолета, пишет nn.by.

Видимо, в ролике снят момент посадки в Национальном аэропорту Минск — с середины предыдущей недели столица Беларуси покрыта туманом.


популярное за неделю

Мнение

Прокаженные
Прокаженные Лилия Шевцова
Президентские выборы и «дело профсоюзов»
Президентские выборы и «дело профсоюзов» Николай Статкевич
«Лукамол» как бледная копия комсомола
«Лукамол» как бледная копия комсомола Евгений Афнагель
Некому руку подать
Некому руку подать Виталий Портников