ОМОН устроил облаву на Ждановичах 4 12.11.2018, 12:54

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Фото: Любовь Егоренкова/«Минск-Новости»

Силовики искали на минском рынке нелегальных мигрантов.

Столичная милиция в сопровождении ОМОНа провели рейд на рынке «Ждановичи», чтобы проверить у иностранных работников регистрацию и разрешение на право заниматься трудовой деятельностью.

Среди торговцев было много выходцев из Азербайджана, Кыргызстана и Грузии, попадались и представители из Молдовы и Украины, передает «Белсат».

Когда инспектор задержалась возле прилавка с апельсинами и гранатами и попросила одного из работников показать документы, он немного занервничал и стал рыться в карманах. На вопрос, откуда он приехал, мужчина ответил: «Не знаю. Из Азербайджана». Также у него была только копия разрешения на работу.

Когда продавец на следующий день пришел в подразделение по гражданству и миграции, выяснилось, что разрешения у него нет, но в предыдущий день он работал у другого нанимателя. В результате азербайджанцу дали штраф в размере Br 98.

Во время разговора с мужчиной, который переставлял ящики с томатами, тот сказал инспектору, что здесь не работает, а «просто стоит». Паспорта с собой у него не было. Вдруг подбежала девушка и сказала, что это ее муж, и показала свидетельство о браке.

«Мы здесь собирались с женой покупать домой помидоры», – сказал мужчина.

Когда им предложили пройти в подразделение по гражданству и миграции, иностранец признался, что он не муж, а брат мужа этой девушки. Он приехал в Минск из Солигорска, а зачем обманывает инспектора, «не знает».

Когда инспектор подошла к прилавку с перцем, торговец сказал, что не работает здесь, а «просто зашел». Вдруг подошла женщина и спросила у мужчины, почему он не грузит ее 15 ящиков перца, и сколько ей еще ждать. Тот заявил, что ничего здесь не продает, а женщину вообще не знает.

Инспектор конфисковала его паспорт и потребовала приехать в подразделение. На следующий день мужчина признался, что работает грузчиком, живет в Борисове, а разрешения у него нет. Его оштрафовали.