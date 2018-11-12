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Доллар подорожал на первых торгах недели

  • 12.11.2018, 13:14

Белорусский рубль продолжается снижаться к американской валюте.

На валютных торгах в Минске 13 ноября белорусский рубль подешевел к доллару США, подорожал к евро и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар вырос на BYN0,0095 — до 2,1431 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0034 — до 2,4151 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0122 — до 3,1746 белорусского рубля за 100 российских рублей.


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