Игорь Криушенко: Глеб воспринял вызов в сборную с воодушевлением 2 12.11.2018, 13:26

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Звездный футболист поможет сборной Беларуси в Лиге наций.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал вызов в команду полузащитника Александра Глеба, передает корреспондент tribuna.com.

– Вызвали Глеба. Был такой момент, после которого вы поняли: «Да, его надо вызывать».

– Я уже говорил, что мы достаточно пристально следим за всеми кандидатами. Когда Саша набрал кондиции и начал показывать игру хорошего уровня, взвесили все «за» и «против» и вызвали его.

– То, что Глеб провел практически весь матч против «Челси», было сделано в проекции на сборную или это личное тренерское решение Алексея Баги?

– Мне сложно сказать. Клубный тренер решает в своей вотчине, поэтому здесь нужно спросить у Алексея Анатольевича [Баги]. Для нас хорошо, что Глеб провел практически целый матч, выдержал объем и темповую нагрузку. Для нас это хороший момент.

– Как сам Александр отреагировал на вызов? Вы говорили с ним или просто поставили перед фактом?

– Нет, я общался с Сашей. Он воспринял это с воодушевлением. Еще раз говорю: наверное, самый главный показатель – игра, которую он демонстрировал в последних матчах, – сказал Криушенко.