Видеофакт: Белорус пошел на рискованный обгон в сильном тумане 1 12.11.2018, 13:50

Аварийная ситуация была зафиксирована в районе Марьиной Горки.

Синоптики, МЧС, ГАИ предупреждали: на выходных будет плотный туман, автомобилистам стоит быть особенно осторожными, сообщает onliner.by.

Не все восприняли информацию всерьез. В столице произошло несколько попутных аварий, в каждой из которых участвовало около пяти машин.

По данным МВД, в целом по стране серьезных аварий по причине тумана не случилось. Стоило бы писать «едва не случилось» — об этом свидетельствует видео, снятое пользователем нашего форума Kretoff.

По словам форумчанина, ситуация была зафиксирована утром в пятницу в районе Марьиной Горки.

На записи заметно, что водитель легковушки решился на опасный обгон в тумане, когда точно определить расстояние до движущегося объекта весьма сложно. А навстречу легковушке ехал грузовик только с одной работающей фарой.

Избежать лобового столкновения помогло разве что чудо.