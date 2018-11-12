Саудовская Аравия потребовала снизить добычу нефти на миллион баррелей в день 12.11.2018, 13:54

Решение вызвано падением спроса на «черное золото».

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе международной нефтяной выставки и конференции ADIPEC 2018 в Абу-Даби заявил о необходимости снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня, передает Gulf Business (перевод – РБК).

По его словам, с этим согласны члены ОПЕК и их союзники. Он подчеркнул, что из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на полмиллиона баррелей нефти в сутки меньше по отношению к ноябрьским показателям.

После этого глава королевского ведомства рассказал, что главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ не в рамках форума 11 ноября договорились, что будут делать все возможное для того, чтобы сбалансировать рынок и остановить падение цен.

«Мы собираемся сделать все, что только сможем, чтобы сохранить запасы и обеспечить фундаментальные правила спроса в разумно узком диапазоне по отношению к балансу, и мы считаем, что рынки успокоятся <...> Мы не занимаемся определением цены в будущем», — подчеркнул он.

Он добавил, что в этих прогнозах есть множество допущений, которые могут измениться уже через две-три недели. О планах сократить объем поставок, в том числе из-за сезонных факторов аль-Фалих рассказывал и в минувшее воскресенье.

Глава российского Минэнерго Александр Новак перед заседанием комитета ОПЕК+ заявил, что Москва не будет против сокращения добычи, если такое решение будет согласованно принято всеми участниками. Россия, по словам главы ведомства, «будет действовать сообща с другими странами, чтобы рынок был сбалансирован и был стабильный».

«Мы в этом тоже заинтересованы, как и другие страны», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

В ходе саммита в июне страны-члены ОПЕК и другие крупные экспортеры приняли решение увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки на следующие шесть месяцев. Однако на минувшей неделе Иран обратился к Эр-Рияду и Москве с требование сократить добычу до 1 млн баррелей нефти в день, поскольку из-за увеличения темпов добычи цены на углеводороды упали на $15.