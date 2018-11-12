В Ошмянах застрелился 23-летний пограничник 2 12.11.2018, 13:57

Военный прошел срочную службу в погранвойсках и остался служить по контракту.

В начале ноября в Ошмянах произошла трагедия — застрелился 23-летний пограничник Федор Б, сообщает nn.by.

Как говорят друзья парня, причиной стала неразделенная любовь.

Федор был местным, отслужил срочную службу в погранвойсках и остался служить по контракту.

В Ошмянах у него была девушка Ангелина Р. Она была значительно моложе его — только в этом году окончила школу.

В Ошмянах негде было получить высшее образование, поэтому девушка поступила в университет в Барановичи.

В этом городе у девушки появился новый парень, а Федор залечить сердечные раны не сумел и застрелился.

Последним, что он написал возлюбленной, стала запись ВКонтакте:

«Кто-то не дорожил отношениями с вами, а теперь плачет, смотря на ваше фото».