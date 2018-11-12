В Ошмянах застрелился 23-летний пограничник

В Ошмянах застрелился 23-летний пограничник2
- 12.11.2018, 13:57
Военный прошел срочную службу в погранвойсках и остался служить по контракту.
В начале ноября в Ошмянах произошла трагедия — застрелился 23-летний пограничник Федор Б, сообщает nn.by.
Как говорят друзья парня, причиной стала неразделенная любовь.
Федор был местным, отслужил срочную службу в погранвойсках и остался служить по контракту.
В Ошмянах у него была девушка Ангелина Р. Она была значительно моложе его — только в этом году окончила школу.
В Ошмянах негде было получить высшее образование, поэтому девушка поступила в университет в Барановичи.
В этом городе у девушки появился новый парень, а Федор залечить сердечные раны не сумел и застрелился.
Последним, что он написал возлюбленной, стала запись ВКонтакте:
«Кто-то не дорожил отношениями с вами, а теперь плачет, смотря на ваше фото».