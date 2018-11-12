Стало известно, какой будет погода на неделе 12.11.2018, 14:06

Завтра днем будет до +10°С.

Погода на неделе ухудшится, а температурный режим будет соответствовать климатической норме. Об этом tut.by рассказали в Белгидромет Минприроды.

13 ноября, во вторник, Беларусь будет находиться на стыке двух атмосферных образований — холодного антициклона с центром над Поволжьем и циклоном над Великобританией. Их противоборство будет выражено в усилении ветра и ухудшении погоды. В нашей стране ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-западу страны возможны небольшие осадки, в основном в виде дождя. Ветер южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, максимальная в середине дня 0…+6°С, в западных районах теплее — ночью +3…6°С, днем +7…10°С.

14 ноября, в среду, страна окажется под влиянием активного атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Во многих районах ожидаются осадки — дождь, мокрый снег. По восточной половине Беларуси местами гололед, налипание мокрого снега. Ветер переменных направлений умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха ночью −4…+3°С, по западу +4…7°С, днем от -2°С по востоку до +9°С по западу страны.

В четверг, 15 ноября, погодные условия в основном будет определять влажная неустойчивая воздушная масса. Осадков станет меньше. В отдельных районах сгустятся туманы, кое-где возможен слабый гололед. Ветер неустойчивый от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −2…+5°С, по востоку до -4°С, днем от -2°С по востоку до +8°С по западу страны. Кстати, такой температурный режим соответствует климатической норме.

В пятницу и в субботу, 16 и 17 ноября, циклоны и активные фронтальные разделы будут далеко от нашей страны и во многих регионах обойдется без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси возможны небольшие кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Местами по стране будут клубиться туманы, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4°С, по юго-востоку, где ожидаются более длительные прояснения, воздух будет остывать до −3…6°С мороза, максимальная температура днем — от -1°С по востоку до +6°С в западных районах.

В воскресенье, 18 ноября, преимущественно по восточной половине страны пройдут кратковременные осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью −2…+5°С, максимальная днем 0…+7°С.