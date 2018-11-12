Что сильнее всего подорожало в Беларуси в октябре 3 12.11.2018, 14:23

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В лидерах - яйца, мясо, бензин и хозяйственное мыло.

В октябре инфляция в Беларуси оказалась равной 0,5 процента. Об этом сообщил Белстат.

Продовольственные товары подорожали на 1 процент, непродовольственные – на 0,3 процента. А вот услуги, наоборот, подешевели на 0,3 процента, пишет «Беларусь и мир».

В последний раз месячную дефляцию для услуг в нашей стране фиксировали очень давно, но тоже в октябре – 2016 года.

Да и в целом это довольно редкое явление. С начала текущей декады удешевление услуг регистрировалось еще только в октябре и ноябре 2015 года.

Цены на какие именно товары и услуги выросли в нынешнем октябре сильнее всего?

Из групп продовольственных товаров больше всего подорожали яйца куриные (+5,86 процента), мясо и мясопродукты (+2,13), а также крупа и бобовые (+1,85).

Из групп непродовольственных – бензин и прочие виды топлива (+2,60), мыло хозяйственное (+2,44) и товары хозяйственные (+1,28).