Что сильнее всего подорожало в Беларуси в октябре

Что сильнее всего подорожало в Беларуси в октябре3
- 12.11.2018, 14:23
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В лидерах - яйца, мясо, бензин и хозяйственное мыло.
В октябре инфляция в Беларуси оказалась равной 0,5 процента. Об этом сообщил Белстат.
Продовольственные товары подорожали на 1 процент, непродовольственные – на 0,3 процента. А вот услуги, наоборот, подешевели на 0,3 процента, пишет «Беларусь и мир».
В последний раз месячную дефляцию для услуг в нашей стране фиксировали очень давно, но тоже в октябре – 2016 года.
Да и в целом это довольно редкое явление. С начала текущей декады удешевление услуг регистрировалось еще только в октябре и ноябре 2015 года.
Цены на какие именно товары и услуги выросли в нынешнем октябре сильнее всего?
Из групп продовольственных товаров больше всего подорожали яйца куриные (+5,86 процента), мясо и мясопродукты (+2,13), а также крупа и бобовые (+1,85).
Из групп непродовольственных – бензин и прочие виды топлива (+2,60), мыло хозяйственное (+2,44) и товары хозяйственные (+1,28).
Топ-10 самых подорожавших в октябре конкретных товаров и услуг, %
|1. Огурцы свежие
|+83,02
|6. Крупа пшенная
|+7,43
|2. Помидоры свежие
|+51,39
|7. Яйца куриные
|+5,86
|3. Виноград
|+19,27
|8. Крупа гречневая
|+4,68
|4. Перец сладкий
|+16,95
|9. Плащ женский
|+4,23
|5. Рагу из свинины
|+7,86
|10. Крабовые палочки (крабовое мясо)
|+3,97