Разборки в Юровичах продолжаются: местные сожгли дом одного из фигурантов дела 9 12.11.2018, 14:35

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Павел Табулин

Cельчане творят самосуд.

25-летний Павел Табулин находится под стражей. Вместе с двумя друзьями он приходил «разбираться» с односельчанам: все трое избили мужчину и его сожительницу, а их соседа убили, пишет nn.by.

Убийство произошло в ночь на 4 ноября. А 12 ноября Следственный комитет сообщил, что дом одного из подозреваемых подожгли неизвестные. По информации cайта в доме до задержания проживал Павел Табулин.

Сожженный дом, где проживал Павел Табулин

Фото: Следственный комитет

На самом деле, дом принадлежит не Павлу, а его дяде, брату матери.

«Дядю жена в психушку положила. А дом Павлу пока дали, чтобы дом не растянули цыгане, — рассказывает мать Павла, Надежда Табулина. — Паша пошел туда жить. Сделал ремонт, печки поправил. Я дала ему и ковры дорогие, и кровати, белье, одеяла… Компьютер купила, одежду… Все это сожгли, всё сгорело».

Кто поджег дом, мать Павла не знает. Но никто из односельчан также не сообщил ей, что дом горит.

«Только потом уже пришел сосед за молоком и говорит, мол, мужики рассказывают, что дом Пашин сожгли», — рассказала Надежда Табулина.

Ранее сельчане жаловались, что Павел Табулин с друзьями вытворяли в деревне, что хотели. По крайней мере летом они ходили по деревне и, заходя в чужие дворы, отстреливали собак. Один из парней был приговорен за это к домашней химии. Правда, приговор не вступил еще в силу — прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким.

Вообще говоря, судимости имели все трое подозреваемых в убийстве. Например, Табулин был судим 7 раз за кражи, имел взыскания по административным делам за мелкую кражу и распитие спиртных напитков. Его 17-летний и 20-летний сообщники имели судимости за насилие в отношении милиционера, кражи, хулиганство.

Но если верить Надежде Табулиной, пострадавшие мужчина и женщина несильно отличались от нападающих. Табулина ранее рассказывала, что пострадавший Горченко заставил «жену» написать на Павла Табулина заявление в милицию и обвинил его в изнасиловании. Также Горченко с сожительницей постоянно выпивали. Причем, нередко с тем же Павлом Табулиным.

«Я сына не оправдываю, я не знаю, что там произошло. Но виноват во всем Кротик (пострадавший Александр Гарчанка). Уже прибегал к нам дядя Кроцика, также пьяный, едва не устроил драку», — говорит Надежда Табулина.

После поджога дома Табулиных в Юровичи приехали силовики и провели беседу с местными жителями.

«В целях стабилизации ситуации в Юровичах управлением Следственного комитета по Гомельской области было инициировано проведение сельского схода с местными жителями. Во встрече с населением агрогородка приняли участие сотрудники областного аппарата УСК, УВД, руководство районных отделов Следственного комитета, милиции, МЧС.

Выступающие довели сельчанам информацию о ходе расследования уголовного дела, зафиксировали их мнения о криминогенной обстановке в Юровичах, рассказали о возможности применения мер безопасности в отношении свидетелей, акцентировали внимание на мерах уголовной ответственности за совершение некоторых видов преступлений, в том числе за поджог и недонесение о преступлении», — сообщили в Следственном комитете.