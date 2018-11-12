Вашингтон заинтересовался добычей газа в Украине 12.11.2018, 14:43

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США сейчас являются страной номер один по добыче нефти и газа.

Соединенные Штаты Америки (США) заинтересованы обсудить с Украиной кооперацию в сфере газодобычи. В свою очередь Кабинет министров Украины предлагает американской стороне активно участвовать в обсуждении возможностей совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС), в приватизации энергообъектов, в модернизации угольной отрасли, пишет "Новое время".

Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Владимира Гройсмана с министром энергетики США Риком Перри, который прибыл с визитом в Киев.

Перри подчеркнул, что либерализации рынка газа в Украине, совершенствование процедур лицензирования добычи "посылают важное сообщение правительству США и инвесторам" о том, что Киев серьезно настроен на реформы и на создание энергоресурсного баланса.

"Мы видим широкий спектр возможностей для кооперации. Речь идет о добыче газа, взаимодействие в управлении ГТС, кооперации в ядерной энергетике и т.д.", – сказал в свою очередь Гройсман.

США сейчас являются страной номер один по добыче нефти и газа. Поэтому украинские недра и американские технологии могут дать серьезный экономический рывок для обеих стран, ведь речь идет не только об энергообеспечении, но и о создании новых рабочих мест и внедрения инноваций.

Ранее сообщалось, что американские компании SigmaBleуzer, Aspect Holding и Energy Transfer заинтересованы в инвестировании в добывающую отрасль Украины. В том числе SigmaBleуzer готова уже на первом этапе вложить $100 млн в добычу углеводородов в рамках соглашений о разделе продукции (СРП).