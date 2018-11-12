«Сдавайте кровь безвозмездно - владелец «майбаха» скажет вам спасибо» 11 12.11.2018, 15:24

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Беларусь переходит на безвозмездное донорство к 2020 году.

Как свидетельствует мировая статистика, каждому третьему человеку на земле необходимо переливание крови или ее компонентов, либо он нуждается в лекарственных препаратах из плазмы крови. В Беларуси, согласно статистике, ежегодно увеличивается количество доноров, пишут «Свободные новости».

По итогам 2017 года, более 95 000 человек приняли участие в донациях (разовых фактах сдачи крови), а около 2000 белорусов участвуют в донации крови ежедневно. Каждая четвертая донация крови в прошлом году осуществлялась на безвозмездной основе.

Медики утверждают, что количество альтруистичных доноров за три года выросло в нашей стране в восемь раз. Однако к лету 2019 года должен появиться законопроект «О донорстве крови и ее компонентов», в котором донорство крови будет закрепляться только на безвозмездной основе, что означает к 2020 году почти полный отказ от материального вознаграждения за сданную кровь. При этом, возмездное донорство сохранится при сдаче компонентов крови — плазмы, тромбоцитов и электроцитов. К слову, сегодня компенсационная выплата донору за 450 мл крови составляет 92,96 рубля, а сумма за сданные компоненты зависит от их объема, если по минимуму, то это будет 96,06 белорусского рубля.

Элемент национальной безопасности

Именно так относятся к службе крови в большинстве стран мира. Беларусь — не исключение. «Донор крови — гордость нашей страны» — написано прямо над входом в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Это, кстати, одно из мест в стране, куда можно прийти, чтобы добровольно сдать кровь.

Каждый донор, без всякого сарказма, совершает незаметный подвиг, спасая жизнь и сохраняя здоровье сразу нескольким людям: из одной дозы выделяется три ценных компонента — тромбоциты, плазма и, собственно говоря, сама кровь. Надо отметить, что к развитию исключительно добровольного безвозмездного донорства призывают международные организации здравоохранения, а Мельбурнская декларация, принятая в 2009 году, ставит вопрос ребром: к 2020 году обеспечить 100-процентное бесплатное донорство во всем мире.

Сегодня этому идеальному показателю соответствует лишь 60 стран, Беларуси в списке пока нет. Но это лишь вопрос времени. Директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий кандидат медицинских наук Федор Карпенко так прокомментировал ситуацию:

— Новая редакция закона «О донорстве крови и ее компонентов» поможет нам полностью перейти на безвозмездное донорство к 2020 году. Конечно, есть риск, что доноры на безвозмездные донации просто не придут. Но гнаться за деньгами в данной ситуации неправильно: это путь в никуда. Во всем мире доказано, что доноры, которые сдают кровь на платных условиях, не всегда безопасны. Иногда они просто утаивают свои негативные параметры здоровья и тем самым повышают риск трансфузиологического инфицирования. Человек же, которым движет альтруизм, не заинтересован в сокрытии какого-либо заболевания. Медучреждения, в свою очередь, должны реформироваться и стать более удобными для доноров, создать для них все условия.

Депутату «палаты представителей», председателю Белорусской ассоциации врачей Дмитрию Шевцову решение проблемы безвозмездного донорства представляется вполне понятным. Вот его комментарий на популярном медицинском интернет-портале: «Я считаю, что развивать безвозмездное донорство необходимо.

Мы, простые люди, живущие здесь и сейчас, никогда не сможем предугадать, что с нами может случиться завтра или через час. Быть может, нам самим понадобится кровь. В обозримом будущем мы обязательно перейдем на безвозмездное донорство, но над этим нужно постоянно работать, вести пропаганду среди населения.

В некоторых странах человек хотя бы один раз в жизни обязан сдать кровь, если к этому у него нет противопоказаний. В противном случае это расценивается минимум как признак дурного тона. В ряде стран предусмотрена даже ответственность за уклонение — в виде повышения стоимости медстраховки и ограничения при трудоустройстве на некоторые должности. Конечно, настолько суровых мер в законе не пропишешь, но хотя бы идти в направлении реформирования нашей ментальности и сознания просто необходимо. Так что, можно сказать, перефразируя Маяковского: «Поэтом можешь ты не быть, а бесплатным донором быть обязан или придется...».

Надо отметить, что начиная с 2013 года Минздрав подготовил и утвердил ряд нормативно-правовых актов, в которых акцент делался на поддержке добровольного безвозмездного донорства, и сегодня по сути каждый четвертый донор стал безвозмездным. Лидером по сдаче крови на альтруистских началах был и пока остается Брестский регион — здесь уровень безвозмездных донаций никогда не опускался ниже сорока процентов. Сегодня в Беларуси почти 100 000 доноров ежегодно участвуют в донациях крови, плазмы и тромбоцитов. Такая активность позволяет заготовить почти 24 литра крови на тысячу человек. Для сравнения: по нормативам ВОЗ этот показатель должен быть не меньше 20 литров. Получается, что страна полностью обеспечена гемопродуктами, поэтому в закупке их за рубежом надобности нет.

Сложная дорога в вену

Чтобы стать донором крови, понадобится потратить немало времени и сил. Для начала нужно получить справки о состоянии здоровья в участковой поликлинике. Что там происходит сейчас в смысле очередей из пациентов с острой нехваткой нервов, нехваткой врачей, нехваткой кабинетов и времени-часов приема, нет никакой необходимости рассказывать: у каждого свой опыт борьбы за здоровье с национальной системой здравоохранения в масштабе первичного звена. Но потенциальным донорам придется запастись терпением и наведаться ко многим узким специалистам и обязательно пройти флюорографическое обследование.

После этого необходимо записаться и попасть на прием к трансфузиологу в любом пункте сдачи крови, а в стране таких около 50. Процедура регистрации для корпоративного донора (когда она выполняется в выездных условиях на предприятиях, в учреждениях) гораздо проще: он может сдать кровь без каких-либо справок. Просто потом каждая донация отдельно тестируется на маркеры инфекции, которые могут передаваться с кровью.

— Четверть всех гемотрансфузий происходит со второй положительной группой крови: она самая распространенная. Более редкие — четвертая отрицательная и первая отрицательная группы крови. Кстати, обладатели первой группы — универсальные доноры — их кровь пригодна для любого реципиента и любой процедуры, то ли это неотложная трансфузиологическая помощь, то ли обменное переливание крови, то ли детская трансфузия, — рассказывает кандидат медицинских наук, врач-трансфузиолог Дмитрий Маручевский. — За стандартную донацию человек теряет почти поллитра цельной крови, а чтобы получить 600 миллилитров плазмы, через автоматический сепаратор проходит около литра крови. Восемь доз тромбоцитов — это примерно четыре литра пропущенной крови. По нормативам кровь можно сдавать с интервалом раз в два месяца, плазму — через каждые две недели. Дело в том, что железо в структуре гемоглобина цельной крови восстанавливается гораздо дольше белков плазмы. Сегодня по всей стране насчитывается более 65 000 людей, награжденных знаком «Почетный донор». Это те доноры, кто безвозмездно сдавал кровь 20 раз либо 40 раз ее компоненты.

…Минчанин Семен Бутримовский пришел на первую в своей жизни донацию пятнадцать лет назад, когда брату, попавшему в ДТП, понадобилась срочная операция, да и деньги в той ситуации оказались весьма кстати. С тех пор компенсационные выплаты стали привычной «подработкой»: «Я сдаю плазму крови через каждые две недели. За один раз получаю около 130 рублей, — написал Семен на интернет-форуме.

— Плюс ко всему — оплачиваемый выходной и бесплатное питание в этот день. О грядущих нововведениях в закон про доноров могу сказать от имени многих: если государство будет вместо донорских выплат предоставлять нам какие-то гарантии типа оплаты услуг ЖКХ или бесплатного проезда, то, безусловно, доноры продолжат сдавать кровь. Может быть, их даже станет больше. В противном случае — увы…»

Надо сказать, что авторы законопроекта уверены, что люди, привыкшие получать деньги за собственную кровь, и в самом деле могут отказаться от компенсаций. Что вселяет в них такой оптимизм?

— Первая и, наверное, самая важная новация, которая ждет наших доноров, — уход от оплаты при донациях цельной крови и предоставление других возможностей, в том числе компенсация восполнения энергетических затрат в междонационный период, — поясняет врач-трансфузиолог Дмитрий Маручевский.

— Лишь плазму крови можно будет сдать как на безвозмездной, так и на платной основе. Дело в том, что с активным развитием биотехнологий большая часть плазмы идет на производство лекарственных средств, а не на переливание. Доноры, в свою очередь, должны быть информированы об этом и делать свой выбор самостоятельно. На законодательном уровне закрепятся полномочия волонтеров в сфере донорства.

Официально будет узаконена поддержка донорства со стороны исполнительной власти, различных коммерческих и некоммерческих организаций. Гарантия освобождения от работы в день донации с сохранением среднего заработка и питание в день процедуры по-прежнему останется применимой ко всем донорам. Зато знак «Почетный донор» смогут получить только безвозмездные доноры. Причем значительно расширится список гарантий для них — добавятся скидки на лекарства и санаторно-курортное лечение в размере 50 процентов. Также сохранятся и все предыдущие гарантии: трудовой отпуск в летнее или удобное время, повышение пенсии по достижении общеустановленного пенсионного возраста.

Доктор Живаго и другие

Тема бесплатного донорства обсуждается в социальных сетях и на популярных интернет-форумах и сайтах. Встречается довольно интересная информация и «мысли по теме».

Доктор Живаго:

«В новом законе, как утверждают, будет прописан запрет на продажу компонентов крови из РБ в другие страны. Сейчас это можно делать по разрешительному принципу. Очень сомневаюсь, что высокие чиновники в Минздраве лишат себя валютного дохода. Привожу данные Белстата из открытого доступа.

Вакцины, сыворотки из крови, кровь — январь—декабрь 2017 года. Объем — 117 тонн. Темп роста по стоимости — 152,9 процента. Темп роста по средней цене — в 3,1 раза. Стоимость — 6255,5 (в тыс. долл. США). Повторяю, это чуть приоткрытый доступ. Улавливаете суть, зачем нужно сделать добровольно-принудительно-приказное (а по-другому в РБ быть не может!) донорство? Готовьтесь, братцы-кролики, вас ждут замечательные абсолютно безвозмездные времена…

И не надо приплетать здесь европейскую практику. Сам являюсь донором, но если за кровосдачу перестанут платить, откажусь принципиально от донорства, ибо я не вижу в таком случае разницы между такими «бизнесменами» и фашистами, занимающимися выкачиванием крови из пленных и заключенных для своих нужд. Так что, кто хочет поучаствовать в набивании карманов власть имущих — сдавайте кровь безвозмездно. Владелец «майбаха» скажет вам спасибо».

Soplyak:

«Ну, если крови сдают слишком много — это разумный шаг. Если мало — очень глупый. Из моих знакомых доноров (трое) — ни один за бесплатно не пойдет. Если только пару «доек» добавить до «Почетного…»

Sigal:

«Не рассказывайте сказки про бичей и алкашей! Основную массу тех, кто сдает кровь, составляют студенты и люди с небольшой зарплатой, что на станции переливания крови, что в Новинках. Для многих белорусов донорство — последний шанс свести концы с концами».

Marissabell:

«Директор РНПЦ ответил, что часто за кровью выезжают на место, прямо на предприятия, поэтому не обязательно. Переведу ответ на понятный язык: «Ну что, бюджетники, у вас теперь и спрашивать никто не будет. Прямо на рабочем месте сдадите бесплатно».

Вадим Силин:

«После принятия такого закона уменьшится число доноров крови на 95%, а то и больше. Так обычно в РБ: те, кто пишут законы, очень далеки от реальности и не осознают последствий своих действий».

Дырсыпыс:

«Нашли чиновники в Минздраве новое место, где можно найти деньги. Дело за КГБ».