США привлекут к ответственности причастных к делу Хашогги 12.11.2018, 15:35

Идет дискуссия о причастности принца Мохаммеда к убийству журналиста.

США привлекут к ответственности всех причастных к убийству саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги. Госсекретарь Майк Помпео заявил об этом наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду ибн Салману в воскресенье в телефонном разговоре, в ходе которого также затрагивалась тема конфликта в Йемене, сообщает «Голос Америки».

Убийство Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и война в Йемене, которая поставила эту страну на грань голода, стали двумя основными источниками напряженности в многолетнем альянсе между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Идет дискуссия о причастности принца Мохаммеда к тому и другому: он играет непосредственную роль в наблюдении за вмешательством Саудовской Аравии в Йемене, и его также обвиняют в организации убийства 2 октября Хашогги, жившего на постоянной основе в США.

«Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты привлекут к ответственности всех причастных к убийству Джамаля Хашогги, и что Саудовская Аравия должна сделать то же самое», – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

Глава американской дипломатии ранее говорил, что убийство Хашогги «нарушает нормы международного права», и что США рассматривают возможность введения санкций против лиц, чья причастность к убийству будет установлена.

Однако Помпео и президент США Дональд Трамп также подчеркивали важность поддержания торговых и стратегических отношений, а также отношений в сфере безопасности между США и богатым нефтью королевством.

Усиливая давление на Саудовскую Аравию, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, не вдаваясь в подробности, что Турция передала записи, связанные с убийством Хашогги, Эр-Рияду, Вашингтону и другим столицам.

После неоднократных отрицаний Саудовская Аравия в конце концов признала, что 59-летний журналист был убит в здании дипломатической миссии в ходе «несанкционированной» операции.

Анкара требует экстрадиции причастных к убийству лиц, но пока безуспешно.

Снижение роли США в Йемене

Обозреватель газеты Washington Post, Хашогги критически относился к принцу Мохаммеду и действиям Саудовской Аравии в Йемене, которые, согласно Нойерт, стали еще одной темой телефонного разговора.

Помпео повторил призыв США к прекращению столкновений и заявил о необходимости для всех участников конфликта собраться за столом переговоров, чтобы мирно его урегулировать, сообщила Нойерт.

Ранее Помпео призывал к прекращению боевых действий в этом отсталом в экономическом отношении арабском государстве, заявляя, что шиитские повстанцы хути должны прекратить ракетные атаки и удары с беспилотников из районов, которые они контролируют, а коалиция во главе с Саудовской Аравией затем должна прекратить удары по населенным пунктам.

Новые заявления Помпео были сделаны всего через несколько дней после объявления о прекращении действия спорного соглашения о дозаправке между США и возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, которая наносит удары в Йемене – шаге, направленном на снижение участия Америки в этой войне.

Глава Пентагона Джим Мэттис заявил о поддержке решения Саудовской Аравии после того, как официальное Саудовское агентство печати сообщило, что коалиция попросила США «прекратить заправлять ее самолеты в воздухе».

Прекращение соглашения происходит на фоне протестов международного сообщества против действий Саудовской Аравии в Йемене, которые усилились после серии ударов коалиции, в результате которых погибло множество мирных жителей, в том число детей.

Пентагон обеспечивал дозаправку примерно 20 процентов самолетов коалиции, совершавших полеты над Йеменом. Таким образом США поддерживали крайне спорное вмешательство, возглавляемое Эр-Риядом, целью которого является поддержка правительства Абд-Раббу Мансура Хади в условиях повстанческой деятельности хуситов. В результате этого конфликта погибли около 10 тысяч человек.