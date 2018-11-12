Тренер брестского «Динамо»: Почему бы нам не стать чемпионами? 12.11.2018, 15:48

Марцел Личка

Фото: dynamo-brest.by

Марцел Личка рассказал о работе с футбольной командой.

Руководитель тренерского штаба брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о работе с командой. Об этом пишет by.tribuna.com.

– Вы в полной мере не можете отвечать за весь сезон, так как не все время были главным тренером, но все же, может есть объяснение неудачному старту в чемпионате, когда на фоне побед в Кубке и Суперкубке чемпионат совсем не получался?

– Я как раз могу за это отвечать и чувствую свою ответственность за весь сезон. Я был помощником при Радославе Латале, Сергее Ковальчуке и Алексее Шпилевском. Да, сейчас я главный тренер и могу принимать свои решения, но до этого я также высказывал свое видение ситуации, предлагал способы улучшить игру. Разница лишь в том, что финальное решение всегда было за главным тренером.

Если говорить о больших матчах, то в первой части сезона мы дважды выиграли у БАТЭ, забрав два трофея, но в чемпионате, согласен, матчи с топ-командами не всегда получались. Обиднее всего то, что мы и более скромным соперникам проигрывали или теряли очки. Можно вспомнить «Торпедо» Минск, «Минск» и так далее.

Если говорить о моем тренерстве, то важнейшим моментом стала победа над «Минском», когда мы в меньшинстве сумели вырвать три очка благодаря голу Лехи Хобленко. После этого началась очень хорошая победная серия.

К сожалению, мы вылетели из Кубка в Солигорске, но если реализация была бы чуть более успешной, мы выиграли бы тот матч. Это футбол, ошибки все допускают, главное сделать выводы и исправить их. Если сделаешь две одинаковые ошибки подряд – значит ты бестолковый тренер или футболист.

– В ваш тренерский штаб вошли Питер Левен и Василий Хомутовский. Какие идеи они принесли?

– В первую очередь я доволен, что вернулся Андрей Прокопюк. При Алексее Шпилевсском он не работал, но сейчас снова с нами. Он знает белорусский футбол, все команды, всех игроков и очень важен для нас во время подготовки. С Васей Хомутовским я работаю два месяца, руководство решило сменить Владимира Селькина. Сейчас вратари ежедневно работают на поле и за его пределами, анализируют видео.

– Возможно, это чуть преждевременный вопрос, но вы связываете свое будущее с брестским «Динамо»?

– Я пока не знаю об этом. Мне говорят, что болельщики воодушевились, предлагают оставить наш штаб на долгое время, но сам я не читаю прессу, только в инстаграм с твиттером захожу.

Ситуация может быстро измениться после поражений. Когда ты побеждаешь, все тебя хвалят, но эти же люди могут отвернуться. Я ментально силен и стараюсь гнуть свою линию. Я хочу развиваться, развивать команду. Почему бы нам не стать чемпионами? БАТЭ сейчас на несколько шагов выше, но за несколько лет, часть из которых уже позади, можно сделать топ-команду не только для чемпионата Беларуси, но и для европейских матчей.

Мой контракт заканчивается в декабре 2018 года. До конца сезона я сделаю все, чтобы помочь команде забраться как можно выше в турнирной таблице. Не знаю, буду ли я дальше работать здесь. На данный момент меня волнуют только победы. Это лучшая реклама для клуба, игроков и меня, – заявил Личка.