Ограничения на беспошлинный ввоз товаров были введены по просьбе России 7 12.11.2018, 15:56

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Беларусь вынуждена выполнять предписания ЕАЭС.

Новые ограничения по беспошлинному ввозу товаров через границу ЕАЭС введены по инициативе России. Об этом журналистам заявил председатель Таможенного комитета Юрий Сенько, сообщает Еврорадио.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года беспошлинно на территорию ЕАЭС можно будет ввезти товаров для личного пользования не более 25 кг и на сумму не более 500 евро. (Сегодня эти нормы составляют 50 кг и 1500 евро соответственно.)

"Позиция Беларуси — исполнять решения ЕАЭС, которые были приняты по инициативе Российской Федерации", — подчеркнул председатель Таможенного комитета.

Вместе с тем Сенько не смог ответить, чем руководствовалась российская сторона, когда вводила такие ограничения. "Надо спросить у россиян. /.../ Но, по всей видимости, профильные министерства и ведомства принимали решения, насколько нужен государству тот объем беспошлинного товара, который ввозился на территорию Российской Федерации", — добавил чиновник.

Председатель Таможенного комитета признался, что граждане Беларуси редко ввозили товары на предельную сумму, заложенную в новых нормах. Также он добавил, что в нашей стране не планируется отменять дополнительные ограничения на ввоз товаров для людей, которые ездят за границу чаще, чем один раз в три месяца.