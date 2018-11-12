Хорст Зеехофер официально объявил об отставке с поста главы ХСС 12.11.2018, 16:11

Хорст Зеехофер

Политик намерен сохранить за собой пост министра внутренних дел Германии.

Председатель входящего в правительственную коалицию в Германии баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) впервые официально объявил об отставке со своего поста, сообщает "Немецкая волна".

"Я сложу с себя полномочия председателя ХСС", - заявил Зеехофер в Бауцене в понедельник, 12 ноября. Эта отставка никак не связана с результатами земельных выборов в Баварии, приводит слова политика агентство Reuters.

В то же время Зеехофер опроверг информацию, распространенную ранее со ссылкой на информированные источники в ХСС, о том, что он, якобы, намерен также уйти в отставку и с поста главы МВД Германии. "Моей работы в качестве главы МВД это решение (об отставке с поста главы ХСС. - Ред.) никоим образом не затрагивает", - цитирует политика агентство dpa.

О конкретных сроках ухода Зеехофера с поста главы ХСС будет объявлено позднее. Нового председателя изберут на внеочередном съезде, который пройдет в январе-феврале 2019 года. Наиболее вероятно, что преемником Зеехофера станет премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder).

"Зеленые" и социал-демократы требуют ухода Зеехофера из МВД

Председатель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге Катрин Гёринг-Экардт (Katrin Göring-Eckardt) потребовала немедленной отставки Хорста Зеехофера с поста главы МВД. "Каждый день, который Хорст Зеехофер, остается министром внутренних дел, лишний. Когда речь идет о вопросах безопасности в нашей стране, нельзя оставлять ситуацию в подвешенном состоянии", - цитирует ее слова издание Tagesspiegel.

Также с требованием об отставке Зеехофера с поста министра внутренних дел выступили представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ). В частности, по мнению заместителя председателя бундестага, социал-демократа Томаса Оппермана (Thomas Oppermann), пребывание Зеехофера на своем посту в правительстве затруднит "новый старт" "большой коалиции".