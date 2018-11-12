Долг долгу рознь Виктор Марчук

12.11.2018, 16:21

В долг живет страна, долги плодят и простые белорусы.

Государственный долг Беларуси, по данным Министерства финансов, увеличился за 9 месяцев 2018 года на 2,4 млрд рублей, или на 5,7%. На 1 октября он составил 44,6 млрд рублей.

Госдолг является «одним из основных вопросов для правительства», заявил 31 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас, общаясь с «депутатами». Он сообщил, что расходы на обслуживание госдолга в 2019 году вырастут на 30%. При этом оптимистично заверил, что особых проблем с его рефинансированием в 2019-2020 годах правительство не видит.

Коль речь идет о рефинансировании госдолга, то, надо полагать, практика брать взаймы, чтобы погасить предыдущие долговые обязательства, продолжится. Мало того, никто ведь не обещает, что госдолг не будет расти. Как, к примеру, в этом году: за 9 месяцев – больше чем на миллиард долларов. А это говорит о том, что, хотя долги и без того огромные, страна продолжает жить не по средствам.

Тот же Минфин посчитал, что в 2019 – 2025 годах Беларуси придется направить на обслуживание и погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов. То есть примерно по 4 млрд ежегодно в течение 6 лет.

Напомню, в предыдущие годы на эти же цели тратились суммы, близкие к 3 млрд. Выходит, жизнь не по средствам будет обходиться Беларуси еще дороже. Примечательно, что в марте этого года Лукашенко требовал от чиновников сократить внешний госдолг: «Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга – непозволительная роскошь». Но, как видим, дальше требований дело не идет.

Словно беря пример с государства, продолжают увеличивать свои долги и простые граждане. Так, только за сентябрь задолженность белорусов по банковским кредитам выросла на 256,4 млн рублей. В результате к началу четвертого квартала 2018 года долги физлиц по кредитам увеличились до 10 885,9 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 8 269 млн рублей. Нетрудно посчитать, что за год долги белорусов перед банками выросли на 2 616,9 млн рублей.

Рост задолженности по кредитам физлиц экономисты объясняют желанием людей поддерживать определенный уровень жизни. А поскольку нынешние белорусские зарплаты не позволяют это обеспечить, многим приходится брать кредиты, то бишь влезать в долги, дабы обеспечить необходимый жизненный комфорт.

Как говорится, красиво жить не запретишь. И в этом, в общем-то, нет ничего предосудительного. Тем более что, удовлетворяя с помощью кредита свои желания, каждый отвечает сам за себя, в расширенном варианте – за свою семью.

Чего не скажешь про долг государственный. Он-то так или иначе ложится на всех. «И это, конечно, очень напрягает, потому что власть не вечна, она может поменяться, а долги придется отдавать», – резонно замечает по этому поводу экономист Лев Марголин.

При этом он поясняет, что основной мотив кредита, независимо от того, берет его государство, предприятие или рядовой гражданин, одинаков для всех: взять, «чтобы с помощью его увеличить свои доходы и рассчитаться с долгами».

Беларусь же берет кредиты для того, чтобы погашать и обслуживать прежние, а еще чтобы поддерживать на плаву убыточные госпредприятия. «Создается впечатление, что власть действует сегодня по принципу: ночь простоять да день продержаться, а дальше – как будет, – говорит экономист. – Даже воюющая Украина, и та сумела за последний год сократить свой долг. А у нас он только растет».

Будьте здоровы! И еще, если надумаете брать кредит, используйте его с умом, а не для того, чтобы пустить кому-то пыль в глаза.

Виктор Марчук, «Брестская газета»