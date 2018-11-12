Игорь Комлик: Одними заявлениями международного сообщества дело не закончится 12.11.2018, 16:29

Лидеры независимого профсоюза РЭП намерены пройти все высокие инстанции.

Как известно, 9 ноября Минск городской суд рассмотрел апелляционные жалобы лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика и оставил в силе решение районного суда.

"Власти не могли допустить, чтобы авторитет нашего профсоюза только усиливался, - рассказал сайту palitviazni.info Игорь Комлик. - Не для того возбуждалось это политическое дело..."

Геннадий Федынич и Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 годы, согласно которому их признали виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты налогов в крупном размере»).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза просили прекратить это уголовное дело, но Минский городской суд оставил решение районного в силе.

- Будет неправдой, если скажу, что решение Минского городского суда было для меня неожиданностью, - говорит Игорь Комлик. - Я и ранее говорил, что наше дело - политический заказ, а потому власть никак не могла вынести оправдательный приговор. Это автоматически означало бы, что у государства возникает множество обязательств передо мной и Геннадием Федыничем. Я бы, например, обязательно потребовал компенсацию за то время, что провел в следственном изоляторе.

- Да и моральный фактор был бы на вашей стороне…

- Безусловно, люди бы увидели, что профсоюз РЭП не только эффективно защищает права других, но и свои. Власти, естественно, не могли допустить, чтобы авторитет нашего профсоюза только усиливался. Не для того возбуждалось это политическое дело.

Поэтому с одной стороны решение Минского городского суда не было неожиданным, а с другой, как говорят, надежда всегда умирает последней. Была надежда, что, может быть, судьи все-таки услышат наши аргументы и поймут, что нет достаточных доказательств, чтобы осудить меня и Федынича.

На последнем судебном заседании я говорил, что в отношении и ко мне, и к профсоюзу нарушено множество норм права со стороны представителей государства да и сейчас это продолжается. Но кого это интересует? И та самая надежда, что нас услышат в Минском городском суде, ушла, как дым. Нет у меня вообще больше доверия к такой судебной системы. А есть понимание того, что таким образом решили прижать независимый профсоюз.

- После 9 ноября ограничения еще не вступили в силу?

- Пока нет, потому что решение Минского городского суда должно еще поступить в Департамент исполнения наказаний МВД. Потом, видимо, будут знакомить с тем, что нам запрещено, а что разрешено.

- Вы будете обжаловать решение Минского городского суда?

- Однозначно. Сначала будем искать правду в Верховном суде, а если ничего не изменится, то пройдем и все международные инстанции. А по более глобальным вопросам будем обращаться в международные профсоюзы. Пройдем все высокие инстанции, которые возможно.

- Какой будет дальнейшая реакция на это дело международных профсоюзов?

- Глобальный союз IndustriALL и Международная конфедерация профсоюзов уже заявляли о необходимости прекратить преследование, и, полагаю, одними заявлениями дело не закончится, поскольку для них также однозначно, что мы являемся политически осужденными.

Власть, как видим, сейчас придумываем "новые технологии" репрессий. Боится сажать наиболее активных в тюрьмы, но при этом выписывает приговоры, не связанные с лишением свободы. Поэтому, может быть, мы и не политзаключенные, но политосужденные. Но сути дела, по большому счету, это не меняет.