Названа специя, которая повышает активность мозга и укрепляет память 12.11.2018, 17:03

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Длительное употребление этой специи поможет даже избавиться от нескольких лишних килограммов.

Имбирь усиливает стойкость иммунитета, а также обладает способностью разжижает кровь, улучшая таким образом снабжение головного мозга кислородом. Употребление блюд с имбирем повышает активность мозга и делает память более крепкой, констатируют ученые, сообщает healthinfo.ua.

По данным исследования, проведенного в Таиланде, употребление имбиря способствует улучшению когнитивных функций. Эксперимент с участием 60 женщин среднего возраста показал: у тех из них, кто получал экстракт имбиря, произошло значительное укрепление памяти.

По словам ученых, имбирь повышает активность мозга, замедляет старение и гибель мозговых клеток. Также его употребление помогает от головной боли. Благодаря способности имбиря улучшать память и повышать тонус и работоспособность, врачи советуют употреблять его студентам во время экзаменов, а также тем людям, чья профессиональная деятельность связана с интеллектуальным трудом и креативностью.

В этом растении содержатся витамины A, B, С, микроэлементы магний, железо, кальций, цинк, калий, фосфор. При регулярном употреблении имбирь особенно благоприятно действуют на пищеварительную систему, помогая от несварения и отрыжки, защищая от развития язвенной болезни желудка. В нем содержатся более 40 жизненно важных антиоксидантов, и употребление имбиря усиливает иммунитет, увеличивает сопротивляемость организма различным заболеваниям, а также улучшает состояние кожи, замедляя ее старение.

Лучший способ получить здоровую дозу имбиря - использовать свежий корень. Его можно добавлять в любимые блюда или заваривать с чаем. Употребление имбирного чая (правда, достаточно длительное, в течение нескольких месяцев) помогает избавиться от одного-двух килограммов избыточного жира.