Премьер Испании: На месте Мэй я бы провел второй референдум по Brexit 12.11.2018, 17:13

Педро Санчес

Фото: RTVE

Выход Британии из ЕС будет очень болезненным для обеих сторон.

Премьер-министр Испании Педро Санчес порекомендовал провести второй референдум о Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"На месте Терезы Мэй я бы объявил второй референдум, без сомнения", - сказал он.

Санчес заявил, что выход Британии из ЕС будет очень болезненным для обеих сторон и призвал правительство Мэй сделать возможным в будущем проведение голосования по повторному вступлению в блок.

"Действительно, мы сейчас на грани подписания соглашения. Но я предпочел бы, чтобы британское правительство объявило второй референдум. Я не имею в виду сейчас, но в будущем, чтобы они могли вернуться в ЕС. Другим способом, но обратно в ЕС" - заявил премьер Испании.

Как сообщалось, партнеры Великобритании из Европейского Союза в понедельник усиливают политическое давление на премьер-министра Терезы Мэй на фоне определенного прогресса в переговорах о Brexit.