В Украине арестовали фигуранта дела Гандзюк 12.11.2018, 17:35

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Екатерина Гандзюк

Игорь Павловский взят под стражу.

Бывший помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский, которого СМИ называли посредником при передаче денег вероятному организатору убийства общественного деятеля Екатерины Гандзюк, взят под стражу, сообщает «Гордон».

По данным СМИ, Павловский мог являться посредником между заказчиком и организатором убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Суд арестовал Павловского по делу Гандзюк. СБУ задержала его в субботу, выдвинула подозрение как соучастнику", – сообщила Гитлянская.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган уточнила в своем Twitter, что Павловский арестован без возможности внесения залога.