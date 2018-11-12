Геннадий Федынич - суду: В какой еще организации работает агент КГБ? 13 12.11.2018, 17:41

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Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Выступление лидера профсоюза РЭП в Минском городском суде вызвало овацию.

В Минском городском суде, на рассмотрении кассационной жалобы, выступление лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича вызвало овацию.

Сайт praca-by.info опубликовал речь лидера независимого профсоюза РЭП близко к тексту, с незначительными сокращениями:

"Кого сегодня судят? Бизнесменов, которые не уплатили налоги? Или общественную организацию, которая стала неудобной для нынешней власти? Это уголовное дело не должны были даже взять в производство!

А вы (судьям Минского городского суда) сегодня являетесь соучастниками того, что сделал Советский суд Минска. Для доказательства нашей вины был придуман какой-то почтовый ящик. Сказать, что он принадлежит Федыничу? – не получилось: ведь там же – пасквили на Федынича. Давайте тогда перекинем его на Комлика. Прокуратура дает команду вскрыть этот почтовый ящик. А кому он принадлежит? Те судьи, которые взяли документы из ящика в качестве доказательной базы, должны быть навсегда отстранены от судебной практики. Других доказательств нет, так взяли какую-то выписку из какого-то банка! Какая организация снимает деньги с этого счета? – если в этой «выписке» указан не тот адресат, не та организация. А суд на это говорит: по совокупности фактов это не столь важно. А следователи пишут: мы так считаем. На каком основании вы «так считаете»? Где доказательная база? Где факты? Их не было!

Это уголовное дело не столько незаконно, сколько политизировано. Да, политизировано! – иначе как понять, зачем по всей Беларуси было допрошено 814 человек? За какие грехи перед Беларусью они были наказаны? Разве эти массовые допросы – не давление на членов профсоюза?

Я уже не говорю о международных нормах, которые повсеместно попираются. Кажется, нужно объяснять судьям, что международное право выше указов и законов, которыми вы сейчас пользуетесь. Если вы будете это игнорировать, то рано или поздно подставите тех, на кого сейчас работаете. Декрет 24 не соответствует международным конвенциям, его надо менять. По нему, сегодня профсоюзу РЭП, чтобы дать бесплатные консультации членам профсоюза, должен обращаться к Лукашенко? – это абсурд!

Что касается подоплеки дела. В какой еще организации работает агент КГБ? И зачем допрашивали свидетелей, чьи показания не имеют никакого отношения к 2015 году? Я убежден – и не только я – что это дело политизировано. Оно необосновано, незаконно и должно быть отменено».

Выступление Геннадия Федынича закончилось аплодисментами зала, которые переросли в овацию. Судье для наведения порядка пришлось прокричать требования к собравшимся.