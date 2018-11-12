Министр энергетики США: Украина может стать Техасом в Европе 12.11.2018, 17:58

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Рик Перри

Фото: Reuters

Американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Киевом.

Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине и Бизнес-совета США-Украина, пишет "Інтерфакс-Україна".

"Вы можете не только быть основным поставщиком в плане завоза сжиженного газа через Польшу, а затем оттуда обеспечивать Европу. Потенциал разведки и добычи в Украине такой - и это своего рода мое заявление: Украина может стать Техасом в Европе", - сказал он.

"Я напоминаю людям, которые 10 лет назад нам (в Техасе. - Ред.) говорили, что в мире уже добыто все ископаемое топливо. Они называли то время пиком добычи нефти, помните? Какой-то мужчина путешествовал по стране, рассказывая о пике добычи нефти. Но эти ресурсы всегда были там, а инновации и технологии позволили нам получить доступ к ним. И сегодня США являются страной номер один в добыче нефти и газа в мире", - сказал Перри, который был губернатором штата Техас в 2000-2015 гг.

В то же время Перри сообщил, что многие американские компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной: "У нас есть много компаний, которые будут заинтересованы прийти сюда и пообщаться с украинским правительством по вопросу геологической разведки, прокладки планируемых трубопроводов, инфраструктурного потенциала, который дает многим гражданам Украины работу и улучшение качества жизни".

По его словам, США продолжают противостоять строительству газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые позволят России обойти Украину в транзите газа в Европу.