Мэром Праги впервые стал член Партии пиратов 1 12.11.2018, 18:12

Зденек Гржиб

Главой столицы Чехии стал 37-летний Зденек Гржиб.

Об этом пишет «Европейская правда» cо ссылкой на Radio Praha.

12 ноября Зденек Гржиб подписал коалиционное соглашение между возглавляемой им Партией пиратов, движением Прага себе евродепутата Яна Чижинского и движением Объединенные силы Праги.

В 2017-м году Партия пиратов получила 10,8% голосов на парламентских выборах и 22 места в нижней палате.

Партия пиратов - политическая сила, вдохновленная Пиратской партией Швеции, которая концентрируется на вопросах копирайта и Интернета в целом, а также проблемах прав человека.