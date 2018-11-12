Идеи для семейного отдыха: куда поехать с детьми в ноябре 4 12.11.2018, 18:23

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Интересные направления для поездки с ребенком.

Ноябрь считается не сезоном для путешествий. Но вы можете этим воспользоваться! Отдых с детьми в ноябре – отличное решение, пишет сайт znaj.ua. Во-первых, осенью у детей школьные каникулы. Во-вторых, в этом месяце любая поездка обойдется вам в разы дешевле. В-третьих, на улицах не будут присутствовать толпы туристов, благодаря чему вы получите от поездки лишь позитивные впечатления и сможете без спешки посетить все достопримечательности.

Если вы хотите удивить ребенка, стоит выбрать место, которое действительно будет ему интересно. Отличным вариантом станут парки развлечений – Port Aventura в Барселоне и Disneyland в Париже. От такого отдыха современные активные подростки будут в восторге. Девчонкам понравятся также сказочные замки и дворцы: португальский дворец Пена (Синтра) и испанская Альгамбра (Гранада). А мальчишки с удовольствием проведут время в музее Ferrari, расположенном в итальянском городке Маранелло, в мюнхенском BMW Welt и музее Mercedes-Benz в Штутгарте, Германия.

Морской отдых

Море – отличное место, куда можно поехать в ноябре с маленьким ребенком или с подростком. Наиболее бюджетный и популярный вариант – Египет. В ноябре здесь начинается бархатный сезон, благодаря чему вы и ваши дети сможете насладиться теплыми солнечными лучами и спокойным морем. На популярных европейских курортах погода уже не позволит покупаться, а вот Канарские острова круглогодично радуют отличной погодой. Кроме того, вы можете отправиться с Тунис, Эмираты или Марокко. Если вы жаждете чего-то более эксклюзивного, вам стоит поехать на Мальдивы или в Индию. Эти страны порадуют вас захватывающей природой, необычной культурой и яркими развлечениями.

Теплая Европа

Ноябрь порадует теплыми солнечными днями, которыми вы сможете насладиться в Европе. Испания, Чехия, Италия, Греция и многие другие страны имеют самые разнообразные достопримечательности и красивые интересные места: от старинных дворцов до современных зоопарков, от огромных современных зданий до безлюдных пляжей. С детьми можно сходить в музеи, посетить галереи, прогуляться на набережной, познакомиться с дикой природой, весело провести время в парках аттракционов и многое другое.

Отдых с детьми в ноябре на море, в горах или в интересном городе – отличная возможность сменить обстановку, вспомнить летние каникулы и зарядиться позитивом перед зимними праздниками.