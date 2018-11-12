Дмитрий Колдун «отпел» «выборы» главаря «ДНР» рядом с автоматчиками 25 12.11.2018, 18:33

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Дмитрий Колдун

Белорусский певец попадет в «черный список» и не сможет посетить Украину.

Белорусский певец Дмитрий Колдун выступил в «ДНР» Концерт прошел вечером 11 ноября на центральной площади Донецка по поводу местных «выборов» и «выборов» главаря самопровозглашенной республики (такие же «выборы» прошли и в «ЛНР»), передает euroradio.fm.

Видео появилось в Instagram. На нем видно, что рядом со сценой стоят автоматчики.

Дмитрий Колдун в 2007 году представлял Беларусь на международном конкурсе песни «Евровидение» и занял в финале шестое место.

Обычно власти Украины отслеживают выступления музыкантов на территории самопровозглашенных «ДНР», «ЛНР» и в Крыму. Они попадают в «черный список» и не могут посетить Украину.