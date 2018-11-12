В Беларуси грузовикам и автобусам разрешили круглый год ездить на летней резине 5 12.11.2018, 18:51

2,741

Источник: Спокойно.ру

Начал действовать новый технический регламент «таежного союза» о безопасности колесных транспортных средств.

11 ноября начал действовать новый технический регламент таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств: если предыдущая версия документа содержала запрет на эксплуатацию в декабре, январе и феврале без зимней резины любых транспортных средств, то теперь регламент делает исключение для автобусов и тяжелых грузовиков, водители которых смогут круглый год ездить на летней резине.

Как уточняет газета "Коммерсант", согласно новой версии регламента, зимние покрышки обязаны быть только на автомобилях категории M1 и N1 (легковые машины и небольшие восьмиместные автобусы). Также в документе теперь упоминаются цепи противоскольжения для большегрузов – входящие в ТС страны могут национальным законодательством установить требование для водителей грузовиков и автобусов возить цепи.

Как пояснил координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко, значительная часть грузовиков и автобусов круглый год ездит на резине типа M+S (mud + snow) – с точки зрения регламента это зимние покрышки, хотя их часто называют всесезонными. При этом производители шин выпускают специальные модели покрышек для ведущей и рулевой осей, а также для прицепов.

Издание отмечает, что техрегламент таможенного союза является международным документом наднационального уровня, нормы которого обязаны соблюдать водители в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Однако в РФ ответственность за нарушение норм безопасности движения прописаны в КоАП РФ, который ссылается на ПДД, а не на регламент. В ПДД же ничего не говорится про запрет использовать летние шины зимой, а значит, штрафа за это не предусмотрено. Это подтвердили в пресс-центре МВД РФ, опровергнув тем самым сообщения некоторых СМИ о том, что инспекторы смогут штрафовать за неправильную резину.