Житель Борисова: Веры в чиновников больше нет 1 12.11.2018, 19:43

Для 28-летнего борисовчанина тюрьмой стала квартира, в которой он живет.

Борисовчанину Эдгару Воронову 28 лет. Всю свою сознательную жизнь он прикован к инвалидной коляске. У него с рождения церебральный паралич и первая группа инвалидности, пишет ex-press.by.

Фото: ex-press.by

Эдгар живет в небольшой квартире на пятом этаже дома № 22 по улице Ватутина вместе с бабушкой и дедушкой. Для него обыкновенная прогулка по улице примерно то же самое, что поездка за границу для человека, не испытывающего проблем с передвижением. Но дышать свежим воздухом, видеть наяву деревья, незнакомых людей, греться на солнце, слышать пение птиц Эдгар с некоторых пор не может. Непреодолимым барьером стали одиннадцать ступенек крыльца подъезда. Вместе с бабушкой и дедушкой он борется за право выхода из квартиры.

Любовь Александровна Воронова, бабушка Эдгара, встречает радушно и тепло. Женщине 73 года, без малого три десятка лет она посвятила воспитанию внука и уходу за ним.

Фото: ex-press.by

— Проходите. Может, чаю? — начинает разговор женщина. — У нас прекрасная семья. Мой муж летчик, я, как жена военного, довольно активный человек. Еще недавно катались с ним на коньках, решили оставить это дело в прошлом году, все-таки возраст дает о себе знать.

Любовь Александровна рассказывает, что их сын, отец Эдгара, тоже был военным, прошел Афганистан, женился. Ребенок родился недоношенным, а врачи поставили диагноз — церебральный паралич. Мальчика выходили. На семейном совете решили, что внук будет жить у бабушки с дедушкой. Так теперь и живут они втроем.

Фото: ex-press.by

Дедушке Эдгара, Ивану Филипповичу, в этом году исполнился 81 год. С возрастом ему все тяжелее и тяжелее выносить внука на улицу.

— Мальчик у нас уже не маленький. Но ходить и даже сидеть нормально, увы, не может. Иван носил его с самого детства, — говорит Любовь Александровна. — В последнее время очень боится уронить, как-никак 65 кило на плечах у старика — это уже много. А зимой выбираться на улицу и вовсе невозможно.

По словам бабушки, за последнюю зиму только один раз и удалось. Просторный лифт позволяет на коляске доехать до первого этажа без проблем. А вот спустить, а тем более, поднять коляску с Эдгаром по ступенькам крыльца — задача уже непосильная.

В прошлом году семья обратилась с просьбой о помощи к местным властям:

— Мы ходили к «депутату» Василию Бараннику. Он дал совет обратиться к председателю районного исполнительного комитета.

Попала бабушка Эдгара на прием к Геннадию Денгалёву 13 декабря. Он выслушал женщину и попросил представителей УП «Жильё» установить пандус. Те кивнули, что поняли задание Геннадия Ивановича.

— Прием был недолгий, но теплый, захотелось верить в положительный исход дела, — вспоминает Любовь Александровна. — Но прошла зима, весна. Никаких подвижек не случилось. В мае этого года вновь записалась на прием; одна из наших соседок устраивает нам «веселую» жизнь, шумит по ночам, гуляет там с размахом. А у Эдгара в это время начинаются приступы от шумов.

Бабушка Эдгара пошла с этой проблемой на прием к председателю райисполкома и напомнила о пандусах еще раз. Ответ не был таким обнадеживающим, но был. Женщину проинформировали, что в их доме будет капитальный ремонт в этом году и в ходе ремонта установят-таки пандусы.

В июле Любовь Александровна вновь поинтересовалась у чиновников про свои проблемы. В кратком ответе из Государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области», куда входит борисовское УП «Жильё», дали четко понять, что пандусов в этом году не будет.

Фото: ex-press.by

— Вот теперь сидим и не знаем, как нам быть, — разводит руками Любовь Александровна. — Эдгару важно и нужно выходить на улицу, социализироваться, участвовать в мероприятиях. Но он не может. Это серьезно влияет на его состояние, а ожидание просто удручает. Веры в чиновников больше нет. Остается обращаться непосредственно к Лукашенко.

Председатель Борисовской первичной организации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников (РАИК) Валерий Румянцев дал Вороновым контакты фирмы, которая может изготовить пандус. Его стоимость составляет примерно 540 рублей.

— Кирпичи, залитые бетоном, нам не очень подходят, а низкий наклонный пандус из рифленого профиля даже при капремонте вряд ли установят. У нас все так — лишь бы сделать и никого не слушать, наплевав на реальные потребности людей, — вступает в разговор Иван Воронов.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

После долгой беседы выходим с Иваном Филипповичем на улицу:

— Вот видите, у нас в подъезде два входа, тот, что основной, находится на высоте 1.80 над землей, второй — чуть менее высокий. Если пустить пандус с основного выхода к запасному и потом вдоль стены или вниз, получится нормальный спуск, который будет отвечать всем нормам, — делится своими соображениями дедушка Эдгара. — Что будет после ремонта, одному Богу известно, но мы надеемся, что нас услышат и поймут.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Сейчас в доме, где живут Вороновы, тут и там заметны следы идущего капитального ремонта: высотники шпаклюют стены, где-то отбивают плитку. Однако в местном ЖЭУ не смогли прояснить ситуацию с пандусами.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

— Вопросом ремонта сейчас занимается отдел капитального ремонта УП «Жилье», там вы можете узнать, есть ли в проекте реконструкции пандусы, — пояснили в приемной.

Как удалось выяснить жруналисту, на предприятии знают о проблеме, но как ее решить, пока не придумали.

— В техническом задании проектантам были указаны условия установки пандусов. Но из-за конструкции входных групп в это здание решить задачу невозможно, — пояснила сотрудница отдела капитального и текущего ремонта УП «Жилье». — Поэтому реконструкция будет проводиться без сооружения пандусов. Технически нет возможности оборудовать там спуски должным образом. Нужен специальный лифт.

На просьбу ознакомиться с техническим заданием и ответом проектантов, сотрудница ответила, что подготовит их. Однако на следующий день она попросила пообщаться с начальником отдела.

Спустя несколько дней удалось застать начальника отдела ОКТ УП «Жилье» на рабочем месте. Николай Шуркевич отказался разговаривать. Свой отказ обосновал тем, что журналист не живет в доме №22 по улице Ватутина и рекомендовал обратиться к вышестоящему начальству.

Заместитель директора по жилищным вопросам Валентин Потапенко отсутствовал на рабочем месте, а главный инженер Александр Пушкин отказался разговаривать, сославшись на сильную занятость.

По словам бабушки, за последнюю зиму только один раз и удалось. Просторный лифт позволяет на коляске доехать до первого этажа без проблем. А вот спустить, а тем более, поднять коляску с Эдгаром по ступенькам крыльца — задача уже непосильная.

В прошлом году семья обратилась с просьбой о помощи к местным властям:

— Мы ходили к «депутату» Василию Бараннику. Он дал совет обратиться к председателю районного исполнительного комитета.

Попала бабушка Эдгара на прием к Геннадию Денгалёву 13 декабря. Он выслушал женщину и попросил представителей УП «Жильё» установить пандус. Те кивнули, что поняли задание Геннадия Ивановича.

— Прием был недолгий, но теплый, захотелось верить в положительный исход дела, — вспоминает Любовь Александровна. — Но прошла зима, весна. Никаких подвижек не случилось. В мае этого года вновь записалась на прием; одна из наших соседок устраивает нам «веселую» жизнь, шумит по ночам, гуляет там с размахом. А у Эдгара в это время начинаются приступы от шумов.

Бабушка Эдгара пошла с этой проблемой на прием к председателю райисполкома и напомнила о пандусах еще раз. Ответ не был таким обнадеживающим, но был. Женщину проинформировали, что в их доме будет капитальный ремонт в этом году и в ходе ремонта установят-таки пандусы.

В июле Любовь Александровна вновь поинтересовалась у чиновников про свои проблемы. В кратком ответе из Государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Минской области», куда входит борисовское УП «Жильё», дали четко понять, что пандусов в этом году не будет.

— Вот теперь сидим и не знаем, как нам быть, — разводит руками Любовь Александровна. — Эдгару важно и нужно выходить на улицу, социализироваться, участвовать в мероприятиях. Но он не может. Это серьезно влияет на его состояние, а ожидание просто удручает. Веры в чиновников больше нет. Остается обращаться непосредственно к Лукашенко.

Председатель Борисовской первичной организации Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников (РАИК) Валерий Румянцев дал Вороновым контакты фирмы, которая может изготовить пандус. Его стоимость составляет примерно 540 рублей.

— Кирпичи, залитые бетоном, нам не очень подходят, а низкий наклонный пандус из рифленого профиля даже при капремонте вряд ли установят. У нас все так — лишь бы сделать и никого не слушать, наплевав на реальные потребности людей, — вступает в разговор Иван Воронов.

Фото: ex-press.by

После долгой беседы выходим с Иваном Филипповичем на улицу:

— Вот видите, у нас в подъезде два входа, тот, что основной, находится на высоте 1.80 над землей, второй — чуть менее высокий. Если пустить пандус с основного выхода к запасному и потом вдоль стены или вниз, получится нормальный спуск, который будет отвечать всем нормам, — делится своими соображениями дедушка Эдгара. — Что будет после ремонта, одному Богу известно, но мы надеемся, что нас услышат и поймут.