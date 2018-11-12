Россия заплатит сама себе $1 миллиард по долгам Лукашенко 8 12.11.2018, 20:08

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Фото: reuters

Минфин РФ предоставил Беларуси кредит на погашение ранее выданных кредитов.

Беларуси удалось договориться с Россией и выделении нового кредита в 2019 году. Об этом БелТА сообщил в понедельник министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

"Все в порядке, все решения приняты. Вопрос теперь остается в подготовке соглашения. Но это уже следующий год", - сказал он, добавив, что "каких-то новых решений" Минск "не ожидает "ни с российской стороны, ни со своей".

Речь идет о сумме в 630 млн долларов, рассказывал в октябре глава Минфина России Антон Силуанов.

Деньги, по его словам, будут выделены на погашение кредитов, которые выдавались Беларуси ранее. Минск просил 1 млрд долларов, но в Москве согласились лишь на сумму, которая позволит Беларуси вернуть основной долг.

В общей сложности за два года Россия заплатит сама себе по кредитам Беларуси около 1 млрд долларов. За январь-август 2018 года объем таких операций уже составил 281,8 млн долларов.

Белорусское правительство заняло 613,9 млн долларов у Минфина РФ и российских банков, и почти половину суммы вернуло в Россию в виде платежей по долгу.

В сентябре 2017 года Беларусь получила от России десятилетний государственный кредит в российских рублях на 700 млн долларов. Он также предназначался для погашения ранее выданных Россией кредитов.

Общий объем госдолга Беларуси превышает 16 млрд долларов, причем на 80% это займы, номинированные иностранной валюте. В резервах центробанка тем временем лишь около 7 млрд долларов, и чтобы осуществлять выплаты ему приходится закупать валюту на рынке, которые и без того страдает от нехватки экспортной выручки.

В последние два года сгладить дефицит помогало население, которое продавало ежегодно около 2 млрд долларов в виде сбережений и доходов, полученных от работы в странах СНГ.

Но теперь эта поддержка падает, пишут эксперты Высшей школы экономики: за январь-июль население продало на 920 млн долларов больше, чем купило. Чистый объем продаж упал почти на 20%, а после резкого ослабления белорусского рубля в августе физлица и вовсе могли стать чистыми покупателями, отмечают в ВШЭ.