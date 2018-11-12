Когда и почему исчезло Белорусское море? Вадим Деружинский, belhistory.com

12.11.2018, 20:18

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Геродот упоминал «Белорусское море» еще 2500 лет назад.

Много веков назад на юге Беларуси, на месте нынешнего Полесья, находилось большое море, о существовании которого говорят древние карты, хроники и археологические находки!

Факты

Геродот упоминал “Белорусское море” еще 2500 лет назад. Он писал, что на территории современного Полесья расположено огромное море. Сегодня историки условно называют его морем Геродота, но правильнее, наверно, называть его Белорусским морем – ибо оно располагалось на территории нынешней Беларуси.

Историки И. Крашевский и А. Киркор писали, что крестьяне в пойме Припяти находят якоря и целые суда – на весьма большом расстоянии от реки, посреди полей. Откуда они там могли взяться? Иосиф Крашевский (1812 – 1887) писал в книге «Воспоминания Волыни, Полесья, Литвы» (именуя Литвой территорию нынешней Центральной и Западной Беларуси):

«Болота, окружающие Пинск, множество рек и речек, пересекающих край, и весенние их разливы, затопляющие огромные пространства, были, вероятно, причиною существующего и теперь предания, что некогда Черное море простиралось до самого Пинска, но какой-то могущественный князь Киевский раскопал горы и спустил задерживаемые ими воды, отчего на месте моря остались одни болота. В доказательство этого приводят якоря, находимые при обработке полей, но где эти якоря, когда и кем найдены – это неизвестно».

Адам Киркор в третьем томе «Живописной России» (1882 года издания, под общей редакцией П. Семенова-Тяныпанского, вице-председателя императорского Русского Географического общества) писал:

«Тысячелетия отделяют нас от той эпохи, когда вся долина Припяти, или так называемое Пинское Полесье, было тоже залито водою, – морем Геродота, страною вод и туманов, как ее называет Дарий Гистасл в своем походе на скифов». И далее: «Совсем другой мир представляет нам долина Припяти, это Геродотово море. Для естествоиспытателя, даже для поэта, здесь найдется такое обилие предметов для изучения, для наблюдений, какого почти невозможно встретить в других местах».

Существование огромного озера или моря в районе Брестской области и восточнее подтверждают и средневековые карты С. Мюнстера (1540 г.), Я. Гастальди (1562), К. Вопеля (1566 г.), Г. Меркатора (1609 г.). Там оно называется Сарматским. Название, возможно, условное и происходит от общего названия Восточной Европы как Сарматии. На картах XVI в. Сарматское море по форме похоже на подкову.

На берегах этого обширного водоема располагались Шерешево и Жировичи, из него вроде бы вытекали (или питали его?) реки Нарев, Ясельда и Лесная. На картах С. Мюнстера и К. Вопеля море называется «Sarmatica palus». Как считает белорусский историк Александр Ильин, «название «palus» (болото) говорит о существовавшей уже тогда тенденции к заболачиванию и пересыханию озера, вызванную геологическими процессами, в частности, поднятием Балтийской плиты, из-за чего понижался уровень воды в водоёмах и реках». На карте Я. Гастальди водоём называется озером: «lago» (по-итальянски – озеро). На Радзивилловской карте ВКЛ 1613 года на месте озера мы видим уже подковообразное болото, в середине которого расположилось местечко Берёза.

Ильин писал: «Остатками Сарматского озера можно считать знаменитое Дикое болото (на водоразделе рек Ясельда и Нарев) и, возможно, Споровское, Белое и Чёрное озёра. На польских военных картах 30-х гг. ХХ в. пойма р. Ясельды очень заболочена, а сама река имеет несколько протоков. На наличие там Сарматского озера в древности указывает почти полное отсутствие в этом районе археологических памятников и находок кладов».

В статье «Споры Пракопія Кесарыйскага і Спорава» лингвист Ф. Климчук пишет, что современное Споровское озеро названо по древнему названию славян – споры. Это , конечно, полная выдумка, так как никаких славян на территории Беларуси исконно не проживало: тут жили лишь западные балты, и только редкими островками были раскинуты появившиеся в позднее время колонии славян ляхов (поляков) и полабов.

Еще один интересный момент: по предполагаемой береговой линии озера проходят и южные границы Литвы (XI-XII вв.), очерченные Н. Ермоловичем, и южная граница хоронима «Литва» (на основе исследований Н. Спиридонова).

На гравюре «Литва» в книге Г. Шеделя «Всемирная хроника» XV века изображены города и замки на берегу озера. То есть, Литва тогдашним западноевропейцам представлялась как страна на берегу Сарматского озера (моря).

Известный арабский географ и картограф Ал-Идриси тоже указывает на существование Белорусского озера-моря, называя его именем «Терми».

Когда и куда исчезло море?

Итак, согласно Геродоту, 2500 лет назад самым крупнейшим озером Европы (настолько большим, что оно именуется морем) было Белорусское море. Вода его, естественно, была пресной, т.к. оно появилось при таянии ледников. Судя по тенденции исчезновения моря-озера, некогда оно было вовсе огромным, а к средним векам было крупнее озера Балатон в Венгрии, в период расцвета ВКЛ уже постепенно превращалось в болото. В наше время огромная часть этих болот была уже высушена, там что-то сеяли и жали, а ныне большинство этих земель брошены из-за вырождения белорусского села (в период с 1960 по 2005 годы исчезло 85% белорусских сел и хуторов). Эти земли снова стали фактически необитаемыми.

Почему же оно исчезло?

А. Ильин считает, что это вызвано геологическими процессами, «в частности, поднятием Балтийской плиты, вследствие чего понижался уровень воды в водоёмах и речках». Но это, конечно, неверно, ибо Балтийская плита поднимается очень медленно (0,5 – 1,5 мм/год), ее подъем никак не мог стать причиной столь быстрого исчезновения Белорусского моря.

На самом деле, все гораздо проще. Белорусское море образовалось в низине Полесья еще при отходе ледников – по совершенно естественным причинам: там собиралась вода с обширных окрестных территорий, и в итоге несколько тысяч лет назад тут было огромнейшее, но мелкое море. Когда ледники окончательно ушли, это море стало питаться только впадающими в него реками, а поскольку водосток был меньше испарения моря, то оно стало постепенно мелеть. Вот так оно мелело и мелело, в обмеленных частях становилось болотами – а затем высыхали и сами болота. Налицо очевидная тенденция исчезновения этих болот и без всякой их мелиорации.

Настоящие озера существуют за счет впадающих в них рек. В нашем случае это море-озеро являлось водой ледников – то есть огромной лужей в Европе, оставленной Ледниковым периодом.

Когда исчезло Белорусское море?

Как гласит легенда, «некогда Черное море простиралось до самого Пинска, но какой-то могущественный князь Киевский раскопал горы и спустил задерживаемые ими воды, отчего на месте моря остались одни болота».

Все историки дружно отмахиваются от предания – мол, вымысел народа. Но просто так народ ничего не выдумывает: всегда что-то лежит в основе преданий. Что в данном случае?

«Могущественные» князья Киева существовали только в период Киевской Руси, и власть их на территории Беларуси была совсем недолгой, только около 80 лет. Полоцк очень быстро освободился от кабалы Киева и вернул свою самостоятельность и государственность. Это что касается востока Полесья. А запад Полесья в период Киевской Руси и Полоцкого Государства – им и не подчинялся: там была Ятвягия (Ятва) ятвягов (столица княжества Дорогичин). Там вообще не было никогда власти князей Киева.

А вот в период ВКЛ Брестщина входила в состав Волыни, и, предположу, под «киевским князем» тут может подразумеваться волынский князь. Кстати, на французской карте 1700 года Брест (Brest) – это город в Центральной Польше, а у нас это не Брест, а Briescie. Брестом он тогда не назывался. Вокруг Припяти не обозначено море-озеро, ибо оно уже не существовало, но всюду надписи: территория болот. Так вот наш Briescie на карте обозначен частью Волыни: юридически эти земли тогда и входили в состав Волыни, то есть, говоря сегодняшними понятиями, были украинскими.

Возможно, какой-то местный волынский князь на Брестищине в середине второго тысячелетия организовал осушение затопленных земель, вырыв какие-то каналы. Что и осталось в народной памяти. Во всяком случае, трудно себе представить, чтобы такими задачами занимались князья эпохи полоцкого Всеслава-Чарадея. В ту пору, в начале тысячелетия, для постройки каналов и для осушения земель не было ни сил, ни вообще смысла.

Историки Западной Европы упрямо указывают, что Литва была на озере-море. Взгляните, например, на гравюру XV в. из “Всемирной хроники” Г. Шеделя. Острова с крепостями, а между ними плавает большой парусник. Территориально этот рисунок относится именно к землям ныне Центральной и Западной Беларуси, ибо в тексте говорится именно о наших городах.

Интересно, что некоторые белорусские археологи считают, что Пинск был основан как портовый город большого озера – но озера, которое быстро исчезало и освобождало для жизни большие свободные территории. И именно сюда мигрировало в XIII-XIV веках несколько сот тысяч пруссов, которые до сих пор тут сохранили в селах свое национальное лицо и свой прусский язык. Белорусское море, отступая, отдавало территории для людей – крайне удобные для жизни, ибо не надо было выкорчевывать лес, а почва была весьма плодородной.

Я не думаю, что западноевропейские историки и картографы пользовались устаревшими данными, сообщая о существовании у нас Белорусского (или Сарматского, как они называли) моря в XVI веке. В веке XVII это море уже катастрофически высыхает, становясь более похожим на болото чудовищных размеров. Почему? Ответ находим у историков: XVII век был крайне жарким и сухим, постоянная засуха вызывала везде в Европе голод и пожары. Нечто аналогичное в нашей погоде мы наблюдаем и сегодня.

Белорусское море и история народов

Существование Белорусского моря, в принципе, не особенно меняет наши основные взгляды на исторические процессы в Европе, ибо как мы считаем сегодня разделением между этносами белорусов и украинцев были болота Полесья, так равно можем считать и море Полесья – суть та же самая. Нынешние белорусы – это предки западных балтов, а украинцы – предки сарматов.

В древности север моря населяли западные балты, а юг – волыняне, этнически сарматы (как это показывают нынешние исследования генофонда населения регионов). Море было крайне мелким, как и Азовское море: в среднем не более 7-10 метров в глубину. Но этого было достаточно для судоходства. И вот здесь возникает очень интересный вопрос: а где же все-таки пролегал знаменитый путь «из варяг в греки»? Некоторые историки-скептики объясняют находки на полях Полесья якорей и судов тем, что, дескать, не было никакого Белорусского моря, а это просто был волок судов по суше – между реками. Но тогда у меня возникает встречный вопрос: а куда же волокли эти суда? Чтобы дальше плыть по болотам Полесья? И чтобы через эти болота доплыть в Днепр? Сегодня это невозможно, но тысячу лет назад это и было кратчайшим путем. Традиционно историки называют главным путем «из варяг в греки» маршрут, лежавший куда как восточнее: через Смоленск. Который действительно и был основан варягами Скандинавии как промежуточный пункт. Но главный маршрут все-таки в то время проходил тут. И доказательств этому – и прямых, и косвенных – можно найти очень много. Ибо эти нынешние болота Полесья тысячу лет назад не были болотами, а были судоходны.

Утерянное море

Человеку нужна вода, ибо он сам состоит на ¾ из воды. В этом плане народы, живущие внутри континента, являются обделенными. Есть у нас в крови тяга к большой воде. И есть ощущение усталости от жизни вне большой воды. Такова наша природа.

В этом весьма повезло Венгрии, которая имеет свое огромное озеро Балатон – и большинство венгров находят там умиротворение, не посещая морские курорты. Сегодня у Беларуси нет, конечно, такого огромного озера, но зато есть масса небольших озер, оставшихся от Ледникового периода. Из-за большого количества этих озер Беларусь часто и называют синеокой.

Если бы климатические преобразования немного запоздали, то сегодня мы тоже, как Венгрия, имели бы огромное озеро на юге Беларуси. Оно обросло бы по своему берегу коттеджами и городами-курортами, где плавают яхты и отдыхают в санаториях. А сама Беларусь была бы страной, живущей на деньги отдыхающих – коих миллионы нашлось бы с соседних стран (и Польши, и Украины, и России).

Вместо этого судьба сделала так, что море превратилось в огромные болота, куда туриста можно привлечь разве что показом древнего якоря викингов, выкопанного случайно крестьянином при вспашке поля. На болотах, к сожалению, люди не горят желанием проводить отпуска.

Вместо Белорусского моря мы имеем сегодня совсем иное наследие Природы: Беларусь считается главной страной болот в Европе.

Вадим Деружинский, belhistory.com