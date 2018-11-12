Белоруска Анастасия Прокопенко - лучший спортсмен-пятиборец мира среди женщин 12.11.2018, 20:21

Анастасия Прокопенко

Архивное фото mst.by

Белорусской спортсменке в торжественной обстановке вручили награду «Best Senior Female Pentathlete».

В субботу, 10 ноября на Конгрессе, приуроченном к 70-летию Международного союза современного пятиборья (UIPM), белорусской спортсменке Анастасии Прокопенко в торжественной обстановке вручили награду "Best Senior Female Pentathlete" (Лучший спортсмен-пятиборец среди женщин). Награждение происходило в рамках Гала-ужина, в котором приняли участие высокопоставленные лица, включая Шейха Ахмада Аль-Фахада Аль Сабаха — президента Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Всего в Конгрессе приняли участие руководители федераций современного пятиборья из более чем 80 стран мира, передает pressball.by.

Вручал награду Анастасии Прокопенко президент Федерации современного пятиборья России, вице-президент UIPM Вячеслав Аминов.

Фото: pressball.by

В 2018 году Анастасия Прокопенко стала чемпионкой мира, завоевав золотую медаль в личном зачете и в эстафете. Кроме того, на чемпионате мира в Мехико спортсменке была вручена бронзовая медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине. А чуть позже Анастасия Прокопенко в дуэте с Ильей Полозковым выиграла элитный Кубок Кремля. По оценке UIPM, в 2018 году лучшим спортсменом мира среди мужчин стал Чон Ун Тхэ (Южная Корея), среди юниоров — Ахмед Эль-Гэнди (Египет), среди юниорок — Елена Мишели (Италия).

Лучшим мероприятием года признан чемпионат мира по современному пятиборью в Мехико (Мексика).