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Появились эксклюзивные фото из ТЦ Минска, где обрушился потолок

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  • 12.11.2018, 20:33
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Фото: МЧС

Подвесной потолок обрушился на площади 150 квадратных метров.

«Еврорадио» предлагает фоторепортаж из минского торгового центра «Арена Сити», где днем 12 ноября на площади 150 квадратных метров обрушился подвесной потолок.

Пострадала 24-летняя продавец цветочного магазина, её госпитализировали в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Угрозы для жизни девушки нет.

Телеканал СТВ сообщил, что ее после обследования уже выписали «под расписку».

Во второй половине дня на месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС


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