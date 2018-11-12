СК озвучил вероятную причину обрушения потолка в ТЦ Минска 12.11.2018, 20:55

Фото: МЧС

На данный момент следователям известно об одной пострадавшей.

На месте обрушения подвесного потолка в торговом центре “Арена Сити” на северо-западе Минска работает следственно-оперативная группа. В осмотре места происшествия принимают участие сотрудники МЧС и Госкомитета судебных экспертиз. Им предстоит узнать, что стало причиной ЧП.

“Предварительно: произошло обрушение гипсокартонной конструкции в результате обрыва креплений. Что произошло конкретно — покажет осмотр места происшествия, — рассказал euroradio.fm начальник управления СК по городу Минску Дмитрий Конопляник. — Мы, конечно же, изымем необходимую документацию. В процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения”.

На данный момент следователям известно об одной пострадавшей. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, но жизни ничто не угрожает.

“Следователи нацелены на установление всех лиц, пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения”, — добавил Дмитрий Конопляник.

Ранее МЧС сообщило, что пострадавшая — девушка 1994 года рождения — торговала цветами в павилионе, над которым обрушился подвесной потолок. Она госпитализирована. По предварительной информации, у пострадавшей черепно-мозговая травма, шок и ушиб живота.