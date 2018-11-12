Суд РФ запретил рассказывать о сотрудничестве СССР и нацистской Германии 16 12.11.2018, 21:07

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За это мужчина в Перми был оштрафован на 200 тысяч российских рублей.

Житель Перми Владимир Лузгин был оштрафован на 200 тысяч рублей за «реабилитацию нацизма»: она выразилась в репосте статьи на его странице «ВКонтакте». Подробности процесса приводит "Коммерсант".

В тексте одной строчкой говорилось о том, что СССР совместно с Германией напали на Польшу в сентябре 1939 года.

По мнению суда, это утверждение противоречит приговору Нюрнбергского трибунала, а следовательно, реабилитирует нацизм и ведет к пересмотру итогов Второй мировой войны.

Суд не смутил тот факт, что репост на странице Лузгина могли увидели лишь около 20 человек, а также и то, что сведения о совместном нападении СССР и Германии отражены во множестве источников. Привлеченный в качестве эксперта декан местного исторического факультета Александр Вертинский заявил, что на международном уровне признана иная позиция.

Еще одним обстоятельством, выяснившимся в суде, стало негативное отношение Лузгина к украинской политике России, о чем сообщил его отец.

Штраф в 200 тысяч рублей был вынесен судом, в в частности, и на том основании, что репост статьи мог убедить в сотрудничестве СССР и Германии в том числе и несовершеннолетних.