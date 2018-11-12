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У минского «Динамо» сменится владелец?

  • 12.11.2018, 21:24
  • 1,702
ЮРИЙ ЧИЖ

По информации «Прессбола», процесс передачи ФК «Динамо» уже запущен.

Футбольный обзор газеты "Прессбол" о положении дел в чемпионате Беларуси по футболу оставляет крепнущее день ото дня ощущение, что минское "Динамо" стоит на пороге крутых перемен.

“Густой туман, в котором минчане побеждали "Слуцк", как нельзя лучше подходит для отражения этой обстановки. "Динамо" доигрывает чемпионат в полном неведении относительно своего будущего.

Кругом только и говорят, что клуб сменит собственника — по сведениям "ПБ", процесс передачи уже запущен. Правда, когда он завершится, и главное — кто станет новым хозяином? — еще не известно. А пока команда как будто сама по себе.

Клубное руководство в этой ситуации не может смотреть вперед и даже разговаривать с футболистами на предмет продления контрактов, Гуренко подвержен чемоданному настроению…”


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