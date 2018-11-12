Чубайс: Через какое-то время Россия начнет отставать от Казахстана 3 12.11.2018, 22:19

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Анатолий Чубайс

Темпы экономического роста России ниже среднемировых.

Темпы экономического развития России, оказавшиеся ниже среднемировых, грозят России отставанием от всего мира, предположил глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью «Снобу».

«Если темпы роста останутся на сегодняшнем уровне, мировая экономика будет прибавлять по 3,5% ежегодно (что вполне реалистично), а мы 1,5–2% (что, к сожалению, тоже реалистично), то тренд, согласитесь, вырисовывается совсем не оптимистический. Это означает, что мы будем все больше отставать от мира», — заметил Чубайс.

Глава «Роснано» пояснил, что, если оценивать развитие страны исходя из уровня жизни населения, России грозит отставание не только от стран Европы и США. «Через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем «уложить» себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира», — рассказал он.